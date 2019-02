6ix9ine: Jetzt ist seine Tochter in Gefahr!

Rapper 6ix9ine hat sich vor Gericht endlich zu seinen Taten bekannt. Soweit, so gut, doch mit einigen seiner Aussagen bringt er seine Tochter jetzt in große Gefahr bringen!

6ix9ine vor Gericht

6ix9ine steht jetzt schon seit mehreren Wochen vor Gericht, nachdem er im November 2018 verhaftet wurde. Die Anklage: Raub, Mord, Drogenhandel und vieles mehr - ihm drohen bis zu 32 Jahre Haft! Nachdem 6ix9ine am Anfang noch behauptete unschuldig zu sein hat er inzwischen zugegeben, mehrere dieser Verbrechen begangen zu haben. Doch damit nicht genug: Er verriet auch mehrere seiner Komplizen!

Tekashis Tochter in Gefahr!

Dass dieser Verrat an seiner alten Gang, den Nine Trey Bloods, nicht ungestraft bleiben wird, ist ja klar. Doch Tekashis Ex Sara Molina fürchtet jetzt, dass sie sich nicht nur an ihm rächen werden. Sie fürchtet um ihr Leben und um das der gemeinsamen Tochter! Sara sagt sie möchte die Dreijährige um jeden Preis schützen, auch wenn das heißt, dass die Kleine ohne ihren Vater aufwachsen wird. Bleibt zu hoffen, dass ihr das gelingt und am Ende niemand anderes für 6ix9ines Taten büßen muss …

