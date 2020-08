Neue Netflix-Serie „Teenage Bounty Hunters"

Zurzeit bringt Netflix einige coole Teenie-Serien und Filme raus! Teil 2 von "The Kissing Booth" mit Joey King ging durch die Decke! In "Work it" werden Stars aus "Riverdale" und "To All The Boys I've Loved Before" vereint! Aber damit noch nicht genug, Netflix legt weiter nach: "Teenage Bounty Hunters" ist seit dem 14. August online und bereits jetzt unter den Top Ten Netflix-Trends. Wir verraten euch, worum es in der Serie geht, wer mitspielt und ob sie es verdient hat, auf eurer Watchlist zu stehen!

Handlung: Darum geht's in der High School-Serie

Zunächst klingt es nach dem typischen High School Film-Drama: Die zwei Zwillingsschwestern Blair und Sterling Wesley gehen noch zur Schule und schlagen sich mit Jungs, ihre Noten und nervigen Eltern herum. Wäre da nicht noch ihr ziemlich ungewöhnlicher und turbulenter Nebenjob, mit dem sie sich neben der Schule etwas Geld dazu verdienen: Die beiden Schwestern sind Kopfgeldjägerinnen (im Englischen: bounty hunters).Dadurch bekommt die Netflix-Serie definitiv einen ganz neuen Dreh. Denn die beiden Schwestern jagen neben der Schule noch Verbrecher – was ganz schön stressig ist! :) Macht euch also auf ganz viel Action und Abenteuer gefasst. Die Serien-Macher haben übrigens "Orange is The New Black" sowie "Glow" produziert. Klingt vielversprechend.

Netflix-Newcomer: Maddie Phillips und Anjelica Bette Fellini

Die Zwillinge wurden von zwei eher unbekannten Schauspielerinnen besetzt. Sterling Wesley wird von der 25-jährigen Maddie Philips gespielt, die in Vancouver (Kanada) geboren wurde. Die Schauspielerin entdeckte bereits früh ihre kreative Ader, weshalb sie nach der Schule Theater studierte. Sie spielte kleinere Rollen in zwei Folgen der Serie "Supernatural" und war zuletzt in einer Nebenrolle in "Cinderella Story: Ein Weihnachtswunsch" zu sehen. "Teenage Bounty Hunters" scheint ihre erste große Rolle zu sein. Das gleiche gilt auch für ihre Serienschwester Blair, dargestellt von Anjelica Bette Fellini. Über sie ist bisher kaum noch was bekannt, außer ihre Rolle der Rebecca in der Serie "The Gifted". Mit ihren Rollen in "Teenage Bounty Hunters" dürften sich das jedoch schnell ändern!

Überzeugt euch selbst im Trailer:

