Superstars: Woher ihr sie von früher kennt

Natalia Dyer kennen wir als Nancy Wheeler aus „Stranger Things“ – die große Schwester von Mike (Finn Wolfhard), die zusammen mit Jonathan (Charlie Heaton) und Steve (Joe Keery) die Demogorgons und Mindflyer bekämpft. Mit "Stranger Things“ ist Natalia ihr internationaler Durchbruch gelungen!

Für aufmerksame „Hannah Montana“-Fans ist Natalia allerdings keine Unbekannte! Mit süßen 13 Jahren hatte die Schauspielerin einen kleinen Auftritt in „Hannah Montana – der Film“. Damals spielte sie den Superfan Clarissa Granger, die Tochter eines Reporters (Peter Gunn), der die wahre Identität von Hannah Montana (Miley Cyrus) aufdecken will. Die Produktion, die damals in Nashville, Natalias Heimatstadt, stattgefunden hat, hat lokal nach einer Besetzung für die Rolle gesucht – und Natalia gecastet.

Das war die erste Rolle von Natalia Dyer. Fans auf Twitter und TikTok sind ganz aus dem Häuschen, Natalia in der Rolle zu sehen.

