"Dahmer – Monster"-Star Evan Peters: Kehrt er zu "American Horror Story" zurück?

Evan Peters: Nach „Dahmer“ wieder „American Horror Story“?

Aktuell ist Evan Peters in „Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ zu sehen – um die Serie ist ein richtiger Hype entstanden. Die True-Crime-Verfilmung ist eine der meistgeschauten Netflix-Serien innerhalb einer Woche, obwohl schwere Vorwürfe gegen die Dahmer-Serie erhoben wurde. Evan Peters verkörpert darin den Serienmörder Jeffrey Dahmer, der junge Männer ermordet und teilweise sogar gegessen hat. Eine heftige Rolle.

Evan Peters kennen wir aus anderen Horror-Geschichten, vor allem aus der Serie „American Horror Story“ (AHS) – das ebenso wie „Dahmer“ aus der Feder von Ryan Murphy stammt. Darin ist Evan Peters, obwohl jede Staffel eine eigene, abgeschlossene Handlung hat, in neun von bisher zehn erschienenen Staffeln zu sehen. Immer in unterschiedlichen Rollen, teilweise sogar in mehr als einer.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

43 Jahre im Knast – aber unschuldig!

10.000 Schritte? Neue Studie verrät, wie viele wirklich gesund sind

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

______

Lediglich die neunte Staffel „1984“ musste bisher ohne Evans auskommen. Wird Evan Peters in der elften Staffel von „American Horror Story“ zu sehen sein? Oder wird er sich nach der „Dahmer“-Story anderen Projekten widmen?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

„Dahmer“-Star Evan Peters: Kein "AHS"-Comeback?

Die neue „American Horror Story“ trägt den Namen „NYC“ und feiert in den USA schon am 19. Oktober 2022 Premiere – aber die neue Staffel wird ohne Evan Peters auskommen müssen. Der „Dahmer“-Darsteller steht nicht auf der offiziellen Besetzungsliste. Über die Handlung ist bisher nur bekannt, es sich um Morde in der Partyszene New Yorks drehen wird. Bestätigt ist, dass unter anderem Billie Lourd und Zachary Quinto zu sehen sein werden.

Nach den wirklich krassen Charakteren, die Evan sowohl in „American Horror Story“ als auch in „Dahmer-Monster“ gespielt hat, ist es nur verständlich, dass der Schauspieler sich eine Pause vom Horror-Genre nimmt. In einem Interview mit GQ sprach er bereits vor ein paar Jahren darüber, wie anstrengend es sei, solch intensive Rollen wie in „American Horror Story“ zu spielen.

Aber, dass Evan Peters in der elften Staffel "AHS" nicht dabei sein wird heißt nicht, dass er nie mehr ans Set zurückkehren wird. Schließlich ist der große Vorteil daran, dass pro Staffel eine Geschichte erzählt wird, dass Evan Peters ganz einfach in einer anderen Rolle zurückkehren kann! Wir sind gespannt, ob der Schauspieler bald ein klares Statement dazu abgeben wird. Wir würden uns freuen, ihn in weiteren "AHS"-Staffeln zu sehen! 😍

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->