Kaia Gerber bei "American Horror Story": So überraschend war ihr Vorsprechen

Welche Rolle wird Kaia in "American Horror Story" spielen?

Im März bestätigte der "American Horror Story" Regisseur Ryan Murphy das Model Kaia Gerber in der neuen und 10. Staffel von "AHS" mitspielen wird. Ob sie eine der neuen Hauptcharaktere spielen wird, wie viele Folgen es genau geben wird, all diese Infos wurden leider noch nicht preisgegeben. Ryan sprach nun aber über Kaias Vorsprechen und hat eine ganz klare Meinung zu ihrem Können! „Sie hatte eines der besten Vorsprechen, die ich je gesehen habe. Ich war so überrascht von ihrem Talent, teilte Ryan mit. „Man konnte sehen, dass sie wirklich hart an ihren Schauspielkünsten gearbeitet und wirklich Gas gegeben hatte. Sie wollte es unbedingt! Kaia hat nicht nur Talent, sondern sie hat auch ein gewisses Star-Appeal, und das kann man nicht eben schnell kaufen", fügte er hinzu. Wow, was für positive Worte! Kein Wunder, dass Kaia Gerber die "American Horror Story" Rolle an Land gezogen hat!

"American Horror Story" mit Sarah Paulson, Ariana Grande und Kaia Gerber?

Bei "American Horror Story" hat man schon so manches bekanntes Gesicht gesehen. In der 5. Staffel war Lady Gaga eine der Hauptcharaktere der Show. Und auch die Schauspieler*in Sarah Paulson und Evan Peters sind in fast jeder Staffel vertreten (in der 9. Staffel machten beide eine Pause). Für die kommende 10. Staffel sind die zwei aber wieder am Start! Neben Kaia Gerber, die neu bei "American Horror Story" ist, wurde auch lange gemunkelt, dass Ariana Grande in der neuen Staffel mitwirken wird! Ob das wahr ist? Bei "Scream Queens" (wird auch von Ryan Murphy produziert) sah man Ari schon vor der Kamera. Also realistisch wäre es. Eine Star-Überraschung in der kommenden Jubiläumsstaffel von "AHS" ist auf jeden Fall "Kevin allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin. Er hat sogar eine Hauptrolle ergattert! Gedreht wird die Staffel übrigens in einer Provinz-Kleinstadt am Meer in Massachusetts, Amerika. Ob wir uns auf eine gruslige Storyline rund um Piraten, Monstern und Meerjungfrauen freuen können?Im Herbst soll die 10. Staffel von "American Horror Story" erscheinen. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden!