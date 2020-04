Ariana Grande: Wer hat ihr Herz erobert?

Seit Wochen wird gemunkelt, ob Pop-Sängerin Ariana Grande ihren Beziehungsstatus von Single, wieder auf vergeben geändert hat. Vor Kurzem gerieten ein Video und einige Fotos an die Öffentlichkeit, die Ariana Grande knutschend mit einem fremden Boy zeigen! Doch wer ist der Glückliche, der Ari im Arm hält und sie küsst? Wie das erste Date der beiden hat es jedenfalls nicht ausgesehen. Dazu waren sie viel zu verschmust und außerdem waren sie in Gesellschaft von Freunden unterwegs. Ist der vermeintliche neue Freunde von Ari also schon in ihre Clique integriert? Oder war er schon immer ein Teil ihres Freundeskreises? Aktuell gab es noch keine offizielle Bestätigung, wer Arianas neuer Partner ist.

Ariana Grande: Neues Filmprojekt mit "American Horror Story"?

Das Ariana Grande vor ihrer erfolgreichen Gesangskarriere einem anderen Beruf nachging, ist kein Geheimnis. Den Start ihrer Karriere machte Ari als Schauspielerin. Als Rotschopf "Cat" spielte Ariana ganze 3 Jahre in der Nickelodeon-Serie "Victorious". Und auch nach ihrem großen Durchbruch spielte sie immer wieder in einigen Projekten mit. Doch in welchem Zusammenhang steht die 26-Jährige nun mit der Horror-Serie "American Horror Story"? Ari ist ziemlich gut mit "AHS“-Regisseur Ryan Murphy befreundet. Die beiden arbeiteten bereits für seine Comedy-Horror-Serie "Scream Girls" zusammen. Der 54-Jährige castet gerne Pop-Stars für seine Projekte. So war auch schon Sängerin Lady Gaga ein Bestandteil von "American Horror Story"! Bekommt Ariana Grande nun eine Rolle? Ryan folgte auf Instagram bisher nur seinem Ehemann David Miller. Doch das hat sich nun geändert. Der Regisseur postete ein Promo-Foto für die neue und 10. Staffel von "American Horror Story" und abonnierte darauf umgehend die "Thank U, Next"-Sängerin. Fans lässt diese Aktion nun hoffen, dass Ari nun bald in der erfolgreichen Serie zu sehen ist. 😍

