Ariana Grande ist kein Fan von Nachahmern

Es gibt viele Fans, die ihre Stars feiern, indem sie ihre Songs nachsingen, sich von ihren Looks inspirieren lassen oder sich mit coolen Imitationen in die Doppelgänger der Stars verwandeln. Und gerade letzteres scheint Ariana Grande gehörig auf die Nerven zu gehen. In einer Instagram Story teilt die 26-Jährige ihre Meinung über ihre Nachahmer und findet dafür deutliche Worte. Die Sängerin reagiert in ihrer Story, die sie inzwischen wieder gelöscht hat, auf einen Post von Jordan Firstman. Darin spricht der Autor darüber, wie Memes die Performance oder Leistung, auf die sie sich beziehen, in einem schlechten Licht dastehen lassen. Ari teilt diese Meinung anscheinend, sie geht sogar noch weiter und bringt ihre Nachahmer auf TikTok ins Spiel. Sie beschwert sich darüber, dass Mädchen auf TikTok glauben, sie würden sie gut nachmachen, nur weil sie „mit dieser Cat Valentine Stimme sprechen und geschwungenen Eyeliner und ein Sweatshirt tragen.“ Autsch...das hat gesessen!

Fan Paige Niemann reagiert auf Aris Diss

Auch Fangirl Paige Niemann, die auf TikTok regelmäßig Clips hochlädt und als Ariana Grande Double sogar schon Ari zum Staunen brachte, hat von der krassen Fan-Attacke Wind bekommen. In einem Instagram Live-Video hat Paige verraten, dass sie daran gewohnt sei, von Ariana kritisiert zu werden und sie auch deswegen kein Fan mehr von dem Pop-Star sei.

