„American Horror Story”: Erster Einblick in Staffel 10

Seit rund neun Jahren warten Fans der Grusel-Show „American Horror Story” Jahr für Jahr auf eine neue Staffel. Bald ist es wieder soweit! Der Start der zehnten Staffel wurde aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben. Worum es in den neuen Folgen der amerikanischen Erfolgsserie gehen wird? Bislang noch streng geheim. Serien-Schöpfer Ryan Murphy gab jedoch einen ersten klitzekleinen Einblick in die neue Staffel. Und der hatte es in sich!

Murphy veröffentlichte auf Instagram eine gruselige Aufnahme eines offenen Mundes voller messerscharfer Zähne. Ein Tattoo-Stift schien zudem „AHS10“ auf die Zunge geätzt zu haben. Was für ein Anblick!

„American Horror Story”: Diese Stars werden dabei sein

Auch wenn noch nicht wirklich etwas über den Inhalt der zehnten Staffel bekanntgegeben wurde, ist der Cast schon weitestgehend bestätigt. In den kommenden Folgen von „American Horror Story” werden neben „Kevin – Allein zu Haus”-Star Macaulay Culkin auch altbewährte Grusel-Stars wie Sarah Paulson, Kathy Bates, Lily Rabe und Finn Wittrock zu sehen sein. Zudem wurde in den vergangenen Wochen bereits gemunkelt, dass Popstar Ariana Grande ebenfalls mit von der Partie sein könnte! Wir können es kaum erwarten, zu sehen, ob die Gerüchte stimmen.

