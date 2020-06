Nach "Vampire Diaries" kommt "Forbidden Games"

2018 kam bereits das "Vampire Diaries"-Spin Off "Legacies" raus, in dem es um die neue Generation an Vampiren und Co. und besonders um Hope, die Tochter von Urvampir Klaus Mikaelson geht. Die Macher der Serie von Warner Bros. Television haben sich jetzt die Rechte an einer weiteren Geschichte der "Vampire Diaries"-Autorin L.J. Smith gesichert namens "Forbidden Games". Bisher sollen mit Greg Berlanti, Sarah Schechter und David Madden schon die Produzenten feststehen. Ersterer arbeitete unter anderem an Hit-Serien wie "YOU", "Riverdale" und "Sabrina" mit. Momentan sind sie noch auf der Suche nach einem/r Drehbuchautor/in, der/die die Geschichte für den TV-Screen schreiben soll. Damit steht die Serie also noch ziemlich am Anfang ihrer Entstehung.

Darum geht's in der Buchreihe der "Vampire Diaries"-Autorin

So geheimnisvoll wie in "Vampire Dairies" mit Ian Somerhalder, Nina Dobrev und vielen mehr, wird es auch in "Forbidden Games". Die Geschichte dreht sich um die junge Jenny, die in einem Laden ein Spiel für ihren Freund Tom kauft. Dabei spürt sie eine starke Anziehungskraft zu Verkäufer Julian, die sie zuerst nicht verstehen kann. Bis sie und ihre Freunde beginnen, das Spiel zu spielen. Plötzlich wird es zu ihrer Realität, in der Julian als ""Prinz der Schatten" regiert. Um das Spiel zu gewinnen, müssen sie sich ihren größten Ängsten stellen. Wer verliert, stirbt.... Für alle, die also Mystery-Serien wie "Vampire Diaries" feiern, könnte das tatsächlich eine neue Lieblings-Show werden, falls die Macher sie gut umsetzen. Wir sind gespannt!

