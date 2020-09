SuperM: Kleiner Vorgeschmack auf ihr neues Album

Erst vor Kurzem verkündete die K-Pop-Band SuperM ihr Comeback. Und hatte mega Neuigkeiten im Gespäck: Die Boygroup releast ein Album! Und das sogar noch dieses Jahr! Schon am 25. September ist es soweit: Das langersehnte Album "SuperOne" kommt auf den Markt. Nachdem SuperM letztes Jahr ihre Debüt-EP rausbrachte, können K-Pop-Fans das erste richtige Album kaum erwarten und fiebern auf den Erscheinungstermin hin. Wie cool ihre Platte wird, zeigten die Boys schon mit ihrer ersten Single-Auskopplung "100", die bei Fans und Medien mega gut ankam. Das Musikvideodazu hat auf YouTube sogar mehr als 16 Millionen Klicks (Stand: 02.09.2020). Krass! Jetzt legen die Jungs mit "Tiger Inside" nach.

Im BRAVO-Interview verrät SuperM, was es mit "Tiger Inside" auf sich hat

Wenn man "Tiger Inside" aufdreht, spürt man vor allem eins: Pure Energie. Und genau das soll die Single auch ausstrahlen. Im BRAVO-Interview erzählte SuperM-Member Taemin: "Die Wildkatze ist in „Tiger Inside“ ein wichtiges Symbol." Und diese wird durch Synthesizer, Bass und Gesang zum Leben erweckt. "In den Lyrics geht es darum, seinen inneren Tiger in die Welt rauszulassen, diese Energie in sich freizusetzen, unabhängig und stark zu sein.", fügte Taemin hinzu.

"Tiger Inside": So reagieren die Fans

Um die neue Single anzukündigen, posteten die K-Pop-Stars auf ihrem Instagram-Kanal (@superm) ein Bild von Band-Member Lucas, der Tiger-Ohren trägt. "Sooo süß", schrieb ein Fan unter den Post. Lucas selbst kommentierte "Leute, 'Tiger Inside' kam raus, ich hoffe ihr guckt euch das Musikvideo an!" Das ließen sich die Fans nicht zweimal sagen. Nach gerade einmal 24 Stunden hat der YouTube-Clip zu "Tiger Inside" schon über sieben Millionen Aufrufe. Kein Wunder, denn die Choreo der Jungs ist passend zum Track energiegeladen und mega mitreißend. "Der beste SuperM-Song eveeeer", kommentierte ein Follower. Bei diesem Vorgeschmack freuen wir uns schon auf das Album der Super(M)stars!

Du willst spannende Details über das neue Album von SuperM erfahren? Dann markier dir den 14.10.2020 schon mal im Kalender! Denn da erscheint das ganze Interview mit der K-Pop-Group in der neuen BRAVO. Außerdem sprechen die Jungs darin über Mut, Selbstvertrauen und ihre große Leidenschaft. Nicht verpassen! 😍

