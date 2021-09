Süße Sprüche: Die besten Worte für jeden Anlass

Süße Sprüche: So findest du die richtigen Worte

Süße Sprüche sind der perfekte Weg, um deinen Liebsten zu zeigen, wie gern du sie hast. Egal ob Geburtstag, Valentinstag oder einfach so – es gibt immer einen Anlass! Und selbst wenn es keinen gibt, ist das doch Anlass genug. Schließlich sollten wir unseren Herzensmenschen viel öfter sagen, was sie uns bedeuten. Egal ob Freundschaftssprüche oder Liebessprüche: Du suchst süße Sprüche? Dann bist du hier goldrichtig. Wir haben ein paar der süßesten Sprüche für Freunde, Familie und Verliebte rausgesucht. So findest du garantiert immer die richtigen Worte. Süße Sprüche für Mädchen findest du hier.

Süße Sprüche für Freunde

Echte Freunde warnen dich, akzeptieren es, wenn du es trotzdem machst und reichen dir ohne Vorwurf ein Taschentuch, wenn es schiefgeht.

Perfekt ist das Leben nie, aber es gibt Menschen, die es besonders machen.

Ich kann dir nicht erklären, wie viel du mir bedeutest, aber beginnen wir mal mit: ALLES.

Wie wertvoll es doch ist, jemanden zu haben, neben dem man laut denken kann.

Freund*innen: Erst klauen sie dein Herz, dann dein Essen.

Treffen sich zwei und tun sich gut, fertig. Es braucht nicht immer eine große Geschichte.

Engel existieren. Aber sie haben normalerweise keine Flügel und man nennt sie "Freunde".

Ein*e beste*r Freund*in ist wie die große Liebe, nur besser!

Bei den meisten Menschen lächelt nur mein Mund. Bei dir lächelt mein Herz mit.

Beste Freunde: Sie wissen, wie verrückt du bist und gehen trotzdem noch mit dir in die Öffentlichkeit.

Süße Sprüche für Verliebte

Ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren sein werde, aber ich hoffe sehr, dass es irgendwo mit einer schönen Aussicht ist und du neben mir stehst.

In meinem Leben habe ich zwar alles, aber ohne dich ist alles nichts.

Ich möchte kein perfektes Leben, sondern ein glückliches "mit dir".

Willst du mit mir Armdrücken machen? Ich komm in deine Arme und du drückst mich.

Ich denke, du solltest mich für dich behalten.

Du bist mein niemals endender Gedanke.

Schicksal ist, wenn du etwas findest, das du nie gesucht hast und feststellst, dass du nie etwas anderes wolltest.

Besondere Menschen sind meistens nicht die, die sich dafür halten, sondern die, die gar nicht wissen, wie einzigartig sie sind.

Liebe ist nur ein Wort, bis jemand kommt und ihm eine Bedeutung gibt.

Du fühlst dich nach zu Hause an.

Süße Sprüche für die Familie

Eine Familie bedeutet lieben, geliebt zu werden und ein Team zu sein. Für immer.

Zu Hause ist, wo Liebe wohnt, Erinnerungen geboren werden, Freunde immer willkommen sind und jederzeit ein Lächeln auf dich wartet.

In einer Familie musst du dich nicht erst beweisen, um geliebt zu werden. Sie liebt dich, wie du bist.

Die Familie ist da, wenn alle anderen weg sind.

Eine Familie hat jeder, aber euch als Familie zu haben, macht mich überglücklich.

Meine Schwester und ich gehören zusammen wie Einhorn und Glitzerstaub.

Egal wie viele Prinzen es gibt, der König wird immer Papa bleiben.

Süße Sprüche zum Geburtstag

Ich wünsche dir eine rosarote Zukunft, Frühlingsgefühle auch im Winter, eine Sternschnuppe für jeden Wunsch, eine niemals endende Glückssträhne, Zahnpasta mit Schokoladengeschmack, immer himmelblaue Aussichten und Luftschlösser zum Leben.

Happy Birthday Herzensmensch! Die Welt ist schön, weil du mit drauf bist.

Tanz im Regen, schlag Purzelbäume, kletter auf Bäume, geh barfuß durchs Gras, lass Drachen steigen, hab große Träume, hör auf dein Herz, wir haben dich lieb.

Bleib einfach so verrückt, lustig und liebenswert, wie du bist!

Manche Menschen machen die Welt besonders, indem sie einfach da sind.

Süße Sprüche zum Valentinstag

Valentinstag oder nicht, für mich gibt es jeden Tag nur dich!

Bei dir habe ich nicht nachgedacht, sondern sofort angefangen zu fühlen.

Pass immer gut auf dich auf, ich hab noch viel mit dir vor.

Weißt du, was mich glücklich macht? Lies das zweite Wort nochmal.

Mit dir zusammen ist mein Lieblingsort.

Ich mag dich ein bisschen mehr als ursprünglich geplant.

Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mein Herz so schlagen lässt, wie du es kannst.

Süße Sprüche zur Motivation