„Gute Nacht“ auf lustig: So aus dem Stand heraus können nicht viele mit einem witzigen „Gute Nacht“-Spruch um die Ecke kommen. Schon gar nicht so kurz vorm Schlafen, wo das Gehirn sich eh schon mal langsam auf die Nachtruhe einstellt und nicht mehr auf coole Sprüche getrimmt ist. 🤣 Dabei sind „Gute Nacht“-Sprüche eine tolle Möglichkeit, deinen Liebsten eine nette Nachricht für eine schöne Nacht zu schreiben. So zeigst du ihnen nicht nur, dass du sie gern hast, sondern zauberst ihnen im besten Fall noch ein Lächeln ins Gesicht. Keine Ideen? Kein Problem! BRAVO wäre nicht BRAVO, wenn wir hierfür nicht eine umfangreiche Liste an lustigen Sprüchen für euch bereitgestellt hätten. Wer eher mehr Coolness im Leben sucht, für den*die haben wir auch dafür die richtige Liste an Sprüchen. Gerngesehen!

Lustige „Gute Nacht“-Sprüche

Wer kennt das nicht: Den ganzen Tag hetzen wir uns von einem Termin zum nächsten, ob von der Schule zum Training oder zur Musikstunde, von einem Social-Event zum nächsten usw. Am Ende des Tages sind wir komplett ausgelaugt und mehr oder minder zufrieden mit uns und der Welt im Bett und bereiten uns auf die Nachtruhe vor. Da blitzt das Handy nochmal auf und wir lesen einen richtigen witzigen „Gute Nacht“-Spruch von unserer*unserem BFF, Partner*in oder Geschwisterkind und alles ist auf einmal doch ganz leicht. Willst du die Person sein, die ein bisschen Lachen in das Leben ihrer Liebsten bringt? 😍 Dann schnapp dir einen unserer lustigen „Gute Nacht“-Sprüche!