50+ süße Anmachsprüche

Flirt-Alarm! Du bist total verknallt – traust dich aber nicht, es deinem Crush persönlich zu sagen? Oder willst du deinem Boy*Girl einfach mal wieder beweisen, wie gern du ihn*sie hast? Und auch deine Freund*in könnte mal wieder eine Aufheiterung vertragen? Dann ist das hier genau das Richtige für dich! Hier kommen süße Sprüche, die deinen liebsten Menschen sicher gefallen! 💖

10 Freundschaftssprüche für jede Gelegenheit

Süße Nachrichten für Verliebte

Suchst du nach einem cuten Spruch für den Valentinstag – oder jeden anderen Tag im Jahr, an dem man verliebt sein darf? Dann bist du hier richtig 💯. Ob in einer Nachricht via Instagram oder WhatsApp oder auf einem kleinen Stück Papier … Nichts beweist Liebe mehr, als Liebe zu geben. Super süße Sprüche gefällig? Kennst du diese Sprüche schon alle? ⤵️

Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Dann würde ich dich früher treffen – und länger lieben! In meinem Leben habe ich zwar alles – aber ohne dich ist alles nichts. Bei uns war es nicht Liebe auf den ersten Blick 👀 – es brauchte ganze fünf Minuten! Träume ohne Angst – und Liebe ohne Limit! Jedes Mal, wenn ich dich sehe, ist mir alles andere egal. Ich weiß, ich bin verliebt, wenn ich nicht einschlafen kann, weil die Realität schöner ist als meine Träume! Übrigens trage ich das Lächeln, was du mir geschenkt hast. 🥰 Ich bin hier, du bist dort. Einer ist am falschen Ort! In meinem Kopf bist immer nur du. Diamonds ain't nothing when I'm shining with you. 💎 Rate mal, wer jetzt gerne bei dir wäre? Sobald du schreibst, beginne ich zu lächeln. Egal, wie stark ich bin – du würdest immer meine Schwäche bleiben Ich liebe jeden Moment mit dir Du bist so süß, wie Stuttgart ohne „T“ Lernt euch noch besser kennen – mit den Sprüchen aus unserem Video kommt ihr euch ganz sicher näher 💞

Süße Nachrichten

Triffst du dich aktuell mit einem süßen Menschen? Oder hast du schon einen*eine Freund*in, dem*der du sagen möchtest, wie viel er*sie dir bedeutet? Na dann – worauf wartest du? Zu lieben heißt mutig zu sein und Gefühle offen zu zeigen. Du hast nichts zu verlieren. Diese süßen Botschaften sind perfekt, ihm*ihr zu zeigen, wie viel er*sie dir bedeutet. Zeig ihm*ihr, dass er*sie etwas ganz Besonderes ist 💞 Du kannst die Nachrichten auch auf kleine Zettel schreiben und sie ihm*ihr in die Tasche stecken – er*sie wird sich sicher freuen. 👀

Glück ist wie eine Droge und du bist mein Dealer. Ich hab mich in letzter Zeit echt oft verliebt – und immer nur in dich. Letztens hab ich gemerkt, dass ich ständig an dich denke und ich habe gegrübelt, wie lang das schon so geht. Dann wurde mir klar: Seit ich dich kenne, bist du nie mehr aus meinen Gedanken verschwunden. Ich liebe dich nicht für das, was du bist – sondern für das was ich bin. Mit dir! Manche Träume sind länger als andere, manche Träume sind schöner als andere. Aber mein schönster Traum, der liest jetzt gerade diese Nachricht. Ich wollte dir etwas unheimlich Süßes, Hübsches, Kluges, Schönes und Fantastisches senden - aber ich hatte gerade kein Foto von mir 😜 Wie ein Nike ohne Air, wie ein Gummi ohne Bär, wie ein Dusch ohne Das, wie ein Kontra ohne Bass, wie die Sonne ohne Stich, so wär' mein Leben ohne DICH! Mir wurde beigebracht: Tag = 24 Stunden, Minute = 60 Sekunden. Aber mir wurde nicht gesagt, dass eine Sekunde ohne dich eine Ewigkeit dauert! Wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Auch wenn du weit weg bist, bin ich dir nah. H)IP 383!7 H)! H)IP 77!M H)! H)!P 9VW H)!. Stell dein kaputtes Handy auf den Kopf und lies noch mal!

Super süße Texte!

Manchmal ist es gar nicht so leicht, süße Texte hinzubekommen. Diese süßen Sprüche sind perfekt dafür, auszudrücken, was du empfindest. ⤵️

Du hast was andere nicht haben: Mein Herz ❤️ Ich wäre gern der Grund für dein Lächeln – weil du bist der Grund für meins. Das Leben ist nicht perfekt. Du schon! Ich glaube, ich kann dich nicht mehr mögen als jetzt – und doch: Ich weiß, morgen werde ich dich noch mehr mögen. Als ich gemerkt habe, wie perfekt du bist, hab ich mich verliebt. Und als ich merkte, wie unperfekt du bist, wurde daraus Liebe. Willst du mit mir Armdrücken? 💪🏼 Ich komm in deine Arme – und du drückst mich. Hallo, lächle doch mal! Genau so! So süß! Wenn du dich jetzt sehen könntest, wüsstest du, warum ich dich so mag. Als ich dich das erste Mal sah, hab ich mich immer gefragt, woher ich dich kenne? Doch nun weiß ich es: Du bist das Mädchen*der Junge meiner Träume! Ich habe gerade einen Anruf aus dem Himmel erhalten: sie suchen ihr süßestes Engelchen 👼🏽 auf Erden - aber keine Angst, ich hab dich nicht verraten! Außer Blödsinn habe ich nur eines im Kopf ... DICH! Ich sage es ganz frech: Von dir bin ich hin und weg. Nach §11(4) des dt. Liebesbuches sperre ich dich sofort lebenslänglich in mein Herz ein. Gegen dieses Urteil kann keinerlei Widerspruch eingelegt werden!

Süße Sprüche für all deine Liebsten

Manchmal reichen kurze Liebessprüche auch aus, um deinem Herzensmenschen zu sagen, was du für sie*ihn empfindest! Süße Texte müssen nicht gleich ein halber Roman werden. Was du auch machen kannst, anstatt sie bei WhatsApp zu schreiben, kannst du sie auch ausdrucken. Du kannst sie dann ganz oldschool verschicken und vielleicht zusammen mit ein paar Bildern eine Fotocollage basteln. 😊

Wenn deine Welt zusammenbricht, ist in meiner noch Platz für dich. Die Glücklichen haben nicht das Beste im Leben – sie machen das Beste aus allem im Leben. Wenn es dich Nerven kostet, ist es zu teuer. Ich weiß, was Liebe ist – dank dir! Jetzt mal ehrlich: zusammen sind wir einfach besser. Ich bin mehr ich selbst, wenn du bei mir bist. Eine beste*r Freund*in ist wie die große Liebe. Nur noch besser. Freundschaft muss nicht perfekt sein. Nur ECHT. Du bist der Zuckerstreusel auf meinem Donut. Was würdest du fragen, wenn du wüsstest, dass die Antwort „Ja!“ wäre? Ich hab dich – das ist alles, was ich brauche Du bist nicht nur der Hammer – sondern der ganze Werkzeugkasten! Gibt es in deiner Stadt auch noch andere Sehenswürdigkeiten außer dir?

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->