"Stranger-Things"-Star von Schlange attackiert 😧

Cary Elwes in „Stranger Things”

Wer sich gerade fragt, wen denn Cary Elwes in der Erfolgsserie „Stranger Things“ gespielt hat, hier ist die Antwort: Den Bürgermeister von Hawkins. In „Stranger Things“ Staffel 3 stößt er als Larry Kline dazu – und verursacht nichts als Unruhe. Während die neue Starcourt Mall den kleinen Tante-Emma-Läden ihr Geschäft wegnimmt, protestieren die Stadtbewohner*innen vor seinem Büro.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

______

Chief Jim Hopper soll daraufhin die Demonstranten vertreiben und mit dem Bürgermeister sprechen. Doch Kline interessiert sich nicht für die Meinungen und Sorgen der anderen. Er plant lieber einen riesigen Jahrmarkt und betrügt seine Frau… In der Netflix-Serie sei ihm ein Schlangenbiss vielleicht gegönnt – im wahren Leben auf keinen Fall! Denn das kann ganz schön böse enden…

„Stranger Things“ Staffel 4 ab 27. Mai auf Netflix:

„Stranger Things“-Star vs. Klapperschlange

Der Schauspieler machte am Samstag Gartenarbeit in einem Hinterhof in Malibu. Dort ereignete sich das Unglück: Er traf auf eine Klapperschlange, die ihn in den Finger biss! Das Gift kann lebensgefährlich sein, der „Stranger Things“-Star brauchte sofort medizinische Hilfe. Er wurde ins Krankenhaus geflogen und dort behandelt. Zwei Tage später teilte er auf Instagram ein Foto seiner Hand. Sein Finger war nicht nur extrem geschwollen, sondern auch dunkelblau bis schwarz 😨. Darunter bedankt sich Elwes für die Versorgung und teilt seinen Fans mit, dass er sich gut erhole. Da hat er aber nochmal Glück im Unglück gehabt!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzĂ€hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewĂ€hlt und an dieser Stelle im Artikel ergĂ€nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die RechtmĂ€ĂŸigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberĂŒhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten ĂŒbermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer DatenschutzerklĂ€rung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->