"Stranger Things"-Star Noah Schnapp: ER half ihm beim Coming-Out!

Die Reaktionen darauf, dass Will schwul ist, haben ihm geholfen, sich zu öffnen: "In der Presse ging es hoch her, und alle sagten: 'Oh, Will ist schwul! Hurra!' ich habe all diese Kommentare auf Instagram und TikTok gesehen. Es gab nicht ein einziges schlechtes Wort darüber, dass er schwul ist. Ich dachte mir, wenn er all diese Unterstützung hat, warum sollte ich mir dann Sorgen machen?" Sein "Stranger Things"-Charakter spielte aber noch eine weitaus größere Rolle in seinem Coming-Out: "Als ich erst einmal begriffen hatte, dass Will schwul ist, ging es nur noch exponentiell schneller, bis ich es auch für mich akzeptierte. Ich wäre an einem ganz anderen Punk, wenn ich Will nicht hätte, der mir hilft, mich selbst zu akzeptieren. Ich denke, wenn ich diese Figur nicht gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich immer noch verschlossen."