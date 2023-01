"Stranger Things"-Star Noah Schnapp Outing als schwul: So krass reagieren die Fans!

Dass "Stranger Things"-Schauspieler Noah Schnapp ein TikTok-Fan ist, wissen wir. ├ťber die Jahre hat er immer wieder lustige Tanz- und Lip-Sync-Videos auf der Videoplattform hochgeladen. Nun nutzte er einen Trend-Sound, um eine ganz pers├Ânliche Nachricht zu verbreiten: Noah Schnapp ist schwul! ­čĆ│´ŞĆÔÇŹ­čîł

Sie wussten Bescheid

Vor einigen Monaten droppte Noah Schnapp, dass seine Rolle bei "Stranger Things", Will Byers zu 100 % schwul ist. Ob das schon ein Wink mit dem Zaunpfahl war? Hat er hier schon eine Anspielung auf seine eigene Sexualit├Ąt gemacht? Nun, nicht einmal ein halbes Jahr sp├Ąter, postete er ein TikTok und outet sich als homosexuell mit den Worten: "Wenn ich mich endlich nach 18 Jahren vor meinen Freunden und meiner Familie oute und sie nur 'Wissen wir' antworten". Und auch die Videounterschrift hat seine Wichtigkeit. Dort schrieb Noah Schnapp "Ich denke, ich habe doch mehr mit Will gemeinsam, als ich dachte".

Seine Fans feiern ihn!

Freunde und Familie wussten schon l├Ąngst Bescheid, bevor der "Stranger Things"-Star es so richtig wusste. Deswegen war die ├ťberraschung nicht so gro├č. Aber wie reagierte die Fanbase? TikTok, Insta & Co. drehen sich gerade nur noch um Noah Schnapp und sein Outing und alle lieben es! ­čśŹ Auch f├╝r seine Follower*innen und Fans ist sein Outing keine ├ťberraschung. Kommentare wie "Es war schon irgendwie offensichtlich. Und ich bin sehr stolz auf dich" und "Ich bin so gl├╝cklich, dass du gl├╝cklich bist", liest man unter seinem TikTok-Video. Was f├╝r s├╝├če Worte! ­čĄŚ

