Großer Schock: Netflix setzt diese erfolgreiche Serie ab!

Netflix "1899": Alles aus und vorbei nach Staffel 1

Der Schock bei den "1899"-Fans sitzt tief. Die deutsche Serie ging Mitte November 2022 an den Start und war nicht nur in Deutschland, sondern auch international ein Erfolg. Geplant war von den "1899"-Serienmacher, welche auch die Serie "Dark" umgesetzt haben, dass es drei Staffeln geben wird. Jede Staffel soll mit einem fetten Cliffhänger enden, der die Fans neugierig auf die neue Staffel macht. Das wurde so auch bei Season 1 umgesetzt. Doch nun verkündete Netflix, dass es doch keine weiteren Staffeln geben wird. Die Zuschauer*innen sind außer sich. Sie werden nun also mit so vielen offenen Fragen zurückgelassen und diese werden niemals beantwortet?

