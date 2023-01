Miley Cyrus: Krasse Ankündigung, die Fans schockiert!

Vom Disney-Star zur Skandal-Persönlichkeit – Miley Cyrus Karriere startete zwar unschuldig, aber als sie erwachsen wurde, veränderte sie sich. Sie hörte weniger auf die Meinung anderer und machte nur noch das, was ihr Spaß macht und was sie will. Egal, was alle anderen von ihr denken. Mit dieser Attitüde ist sie, wie es aussieht, auch ins neue Jahr 2023 gestartet.

Miley Cyrus: Neue Musik steht in den Startlöchern

Bei ihrer großen Silvester-Party agierte sie nicht nur als Moderatorin, sie performte auch einen Hit, nachdem anderen. Und das nicht allein. Dolly Parton, Paris Hilton, SIA und viele mehr gehörten zu ihren Gästen und standen mit ihr gemeinsam auf der Bühne. Zwischen den Auftritten droppte Miley dann, dass es Anfang 2023 endlich wieder neue Musik von ihr geben wird.

Und kurz darauf ging auch ein Clip auf Twitter und Instagram online, welcher ihren neuen Song "Flowers" (deutsch: Blumen) ankündigte. Dabei hört man ganz klar die Zeile "Ich kann mich selbst besser lieben als du mich, Baby". Das allein würde die Fanbase nicht schocken, aber das Release-Datum verändert alles …

Es ist SEIN Geburtstag

Miley Cyrus wird den Track "Flowers" am 13. Januar 2023 veröffentlichen. Das ist jedoch kein Tag wie jeder andere. Genau am 13. Januar ist der Geburtstag ihres Ex-Mannes Liam Hemsworth. Ob das nur ein Zufall ist? Wenn man bedenkt, wie lange sich die beiden kennen, dann ist es eher unwahrscheinlicher, dass sie nicht am Schirm hatte, was das für ein Tag ist.

Und dann noch diese Songzeile … Mileys Fans rechnen fest mit einem Song, der wieder mit ihrem Ex abrechnet. 😳 🙈 Außerdem schrieb sie zu dem Post noch "Neues Jahr, neue Miley" dazu. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was wir von der Künstlerin dieses Jahr alles erwarten dürfen!

