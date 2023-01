"Stranger Things" Staffel 5 Ausblick: Wird das passieren?!

"Stranger Things" Staffel 5: Wirklich die letzte Staffel?

Auch, wenn wir es alle nicht wollen, so wird die 5. Staffel von "Stranger Things" die Serie abschließen. NatĂŒrlich kann man immer noch hoffen, dass die Serienmacher*innen sich doch noch dazu entschließen, eine Staffel dranzuhĂ€ngen, aber der Plan ist es, die Show mit Season 5 abzuschließen. Doch was können wir alles von dieser letzten Staffel erwarten?

_____

DAS HAT ANDERE LESER*INNEN AUCH INTERESSIERT:

_____

"Stranger Things" Staffel 5: Kommt dieser Bösewicht zurĂŒck?!

Vecna ist immer noch nicht tot. Er hat jedoch einige Bewohner*innen Hawkins auf dem Gewissen und hat die Stadt ziemlich verwĂŒstet. Auch Elfie wurde ziemlich geschwĂ€cht. Von Staffel 5 erhoffen wir uns natĂŒrlich einen epischen Abschlusskampf zwischen dem Bösewicht Vecna und unserer Heldin Eleven. Ein Kampf um Leben und Tod. Wer wird am Ende gewinnen? Was wir jetzt schon wissen: Es wird in Staffel 5 bei "Stranger Things" einen ordentlichen Zeitsprung geben.

Das könnte heißen: Dass Elfie einige Jahre Zeit hatte, sich auch diesen Kampf einzustellen und pausenlos trainiert hat. Möglicherweise sind ihre KrĂ€fte viel stĂ€rker geworden. Ihre KrĂ€fte waren schon in der Vergangenheit vergleichbar mit einem Muskel. Hat sie ihre KrĂ€fte trainiert, so wĂŒrden diese immer stĂ€rker.

Doch das wĂŒrde auch bedeuten, dass Vecna genau so viel Zeit hat zu trainieren und stĂ€rker zu werden. đŸ€” Viele denken auch, dass Elfie sich am Schluss der Serie opfern wird, um wirklich alle Tore der "anderen Seite" zu verschließen. Und was ist mit dem Mindflayer? Auch dieser wurde in Staffel 3 außer Gefecht gesetzt, aber nicht getötet, heißt es. Wird dieser also in Staffel 5 von "Stranger Things" zurĂŒckkehren?

* Affiliate-Link