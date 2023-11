"Stranger Things"-Star David Harbour verrät Ende von Staffel 5! 😱

Während eines Auftrittes auf der Motor City Comic Con spricht "Stranger Things"-Star David Harbour etwas über das Finale des Netflix-Hits: "Das Schöne daran ist, dass es ein echtes Ende gibt. 'Stranger Things' wird auf eine sehr reale Weise enden. Die Geschichte von 'Stranger Things', die mit dem Updside Down in diesem Labor begann und in Staffel 5 mündet, ist eine einzige Geschichte, die mit der letzten Folge von Staffel 5 endet." Doch wie könnte das Ende der Serie ablaufen? Die favorisierte Theorie unter den Fans: Elfie opfert sich, um das Upside Down zu zerstören und die Welt zu retten! 😱 Auch Will hat eine Verbindung zum Upside Down, was bedeuten könnte, dass er sich ebenfalls opfert, während Vecna von ihm Besitz ergreift, um diesen ein für alle Mal zu besiegen. Egal, was passieren wird, wir können uns auf jeden Fall auf einen endgültigen und Abschluss der Serie ohne offene Fragen oder Cliffhanger freuen!