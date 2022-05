"Stranger Things" Staffel 4: Schockierende Antworten kommen ans Licht

Unglaublich, aber wahr. Fast drei Jahre musste die "Stranger Things"-Fanbase auf eine neue Staffel warten. Nun ist es bald soweit und wir erfahren endlich wie es mit Eflie (Milly Bobby Brown), Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour) & Co. weitergeht. Dass der Serien-Liebling Hopper am Ende der dritten Staffel doch nicht verstorben ist, weiß man schon etwas länger. Zum Glück! Nun in Staffel 4 gilt es rauszufinden, dass er in Gefangenschaft lebt und ihn aus Russland rauszukommen! Aber das ist nicht das Einzige, was in Staffel 4 von "Stranger Things" ansteht. Im Interview mit Netflix haben die Drehbuchautoren (Duffer Brüder) einige bedeutsame Infos über die neue Staffel der Science-Fiction-Horror-Serie gedroppt! ⤵️

Monster, Zeitreisen und noch mehr Horror

Neue Figuren, neue Schauspieler*innen, neue Drehorte – so vieles ist NEU in der kommenden, vierten Staffel von "Stranger Things". Unsere Hauptdarsteller*innen bleiben jedoch alle gleich. Das wurde zum Glück schon bestätigt. Es gibt wieder ein bösartiges Monster in "Stranger Things" (und dieses Mal wird es noch grusliger und angsteinflößender), es wird zwischen den Dimensionen hin und her gesprungen und wir erfahren mehr über 'die andere Seite'. "Wir wollten uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie die andere Seite funktioniert. Als Will die ganze erste Staffel verschwunden war, haben wir nicht wirklich zu sehen bekommen, was ihm dort widerfahren ist oder wie er mit Joyce kommunizieren konnte. Dieses Jahr wollten wir ein bisschen ergründen, wie das eigentlich funktionierte, und wir wollten das aus der Perspektive der anderen Seite zeigen", so Matt Duffer. Aber was weiß man bisher noch über das neue Monster in der Erfolgsserie? Oder gibt es sogar mehrere Mosnter, denen der Kampf angesagt wird? "Es geht jetzt viel mehr um psychologischen Horror als einfach nur um einen Monsterfilm. Das ist das erste Mal, seit der ersten Staffel, dass wir wieder in die Welt des plastischen Make-ups eintauchen. Wir haben wirklich jemanden, der die Rolle im Studio in einem Anzug spielt. Natürlich gibt es in dieser Staffel auch CGI, aber wir hatten ein echtes Monster, mit dem unsere Figuren beim Dreh im Studio wirklich interagieren konnten. Es sieht ziemlich gruselig aus. Darüber hinaus lassen wir gerne jedes Jahr eine neue Demo-Kreatur los und machen das auch in dieser Staffel", so Ross Duffer. OMG, es wird in Staffel 4 also wieder einen Demogorgon geben! 😳

"Stranger Things" Familie wächst

Insgesamt sind es acht neue Figuren und somit acht neue Schauspieler*innen, die zu "Stranger Things" Staffel 4 dazustoßen. Manche Schauspieler*innen kennst du vielleicht. Jamie Campbell Bower (Chroniken der Unterwelt – City of Bones) spielt Peter Ballard. Er ist ein Pfleger in einer psychiatrischen Klinik, der nicht mehr wegschauen kann und endlich sein Schweigen brechen muss … Ansonsten sind in der neuen Staffel noch Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund und Tom Wlaschiha. Lasst euch überraschen, welche bemerkenswerten Rollen sie verkörpern werden. Der zweite Teil von "Stranger Things" 4 erscheint dann am 1. Juli 2022. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf den Start am 27. Mai 2022. 🥰

