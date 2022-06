"Stranger Things" Staffel 4 – Erfinder bestätigen schreckliches Ende

"Stranger Things": Duffer-Brüder sprechen über das Ende

Die "Stranger Things"-Fans müssen bald stark sein. Die Duffer-Brüder, die die Drehbücher zu der erfolgreichen Netflix-Serie geschrieben haben, haben nun ziemlich schockierende Worte zum weiteren Verlauf der 4. Staffel gedroppt. Am Ende des ersten Teils der 4. Staffel geht es so richtig ab. Vecna steht auf der Matte, macht das Leben der Hawkins-Bewohner*innen zur Hölle und schnappt sich ein Opfer nachdem anderen. Max konnte seinen Angriff überleben, aber Nancy hat einen großen Teil von Vecnas Vergangenheit herausgefunden und das hat ihm gar nicht gefallen. Ob Nancy den Angriff von dem bösartigem Monster Vecna überleben wird? Der Trailer zu "Stranger Things" Staffel 4 Volume 2 teasert auf jeden Fall an, dass der epische, große Kampf mit Vecna das ein oder andere Opfer fordern wird. Und eins haben die Duffer-Brüder nun gedroppt. Am Ender der 4. Staffel wird es kein Happy End geben … 😳

„Band 2 nimmt wirklich das auf, was wir im ersten Teil angesprochen haben und steigert alles. Normalerweise binden wir am Ende einer Staffel die Dinge mit einer schönen Schleife zusammen, bevor wir einen kleinen Teaser für die kommende Staffel teilen. Wir deuten damit an: "Warte, etwas löst sich noch auf." Für Staffel 5 wird es das nicht geben. Es wird keinen Reset von dort geben, wo wir aufhören", so die Duffer-Brüder. Fans haben eine krasse, neue Theorie aufgestellt, dass Elfie Vecna ​​nicht besiegen wird. Die Fanbase kann sich vorstellen, dass sie sterben wird. Als Dustin in Staffel 4, Folge 1 Dungeons & Dragons spielt, würfelt er eine 11 und schafft es dabei nicht, Vecna ​​zu besiegen. Ist das eine Andeutung auf Eleven und Vecna? Einige sind auch davon überzeugt, dass es noch einen heftigen Plot-Twist geben wird und ans Licht kommt, das Vecna, der leibliche Vater von Elfie ist. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber bald werden wir sehen, wie die 4. Staffel von "Stranger Things" enden wird!

