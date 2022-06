"Stranger Things" Staffel 5: "Deadpool"-Star Ryan Reynolds soll mitmachen

"Stranger Things" 5 mit diesem Superstar?

In der 5. Staffel von "Stranger Things" soll es so einige krasse Veränderungen geben. Mit Sicherheit werden wir uns am Ende der 4. Staffel von dem*der ein oder anderen Hauptdarsteller*in verabschieden müssen. Es kann nämlich durchaus sein, dass der Kampf mit dem Bösewicht Vecna ziemlich heftig wird und nicht alle das Spiel mit dem Tod überleben werden. Wird "Deadpool"-Schauspieler Ryan Reynolds dann eine der "Stranger Things"-Figuren ersetzen? Wird er zu dem Cast der letzten Staffel gehören? Wenn es nach Serien-Produzent Shawn Levy geht, dann soll er auf jeden Fall in der 5. Staffel zu sehen sein.

Das hat andere Leser*innen auch interessiert:

"Stranger Things" Produzent macht eine Ansage!

Er könnte sich den "Deadpool"-Darsteller super bei "Stranger Things" vorstellen. Ryan und Shawn kennen sich beide sehr gut. Sie haben unter anderem bei der Produktion des Films "The Adam Projekt" und "Free Guys" zusammen gearbeitet. Bei "Free Guys" standen Ryan und "Steve"-Darsteller Joe Keery auch zusammen vor der Kamera. Die zwei haben bei der Promotour des Movies so viel Blödsinn gemacht und haben sich echt gut verstanden, als würden sie sich schon seit Jahren kennen. Für den geplanten Film "Deadpool 3" werden Shawn Levy und Ryan auch wieder zusammenarbeiten. Das ist schon fest geplant. Aber wie sieht es nun mit "Stranger Things" Staffel 5 aus? In einem Interview sagte der Produzent nun: "Ich möchte am liebsten in allem einen Cameo-Auftritt von Ryan Reynolds sehen. Die Wahrheit ist, dass meine Karriere die vergangenen Jahre vor allem von "Stranger Things" und meiner Zusammenarbeit mit Ryan bestimmt wurde. Es wäre also sehr abgefahren und befriedigend, meine beiden Welten kollidieren zu sehen. Also, Ryan Reynolds, mach dich bereit für die fünfte Staffel." Die einzigartige und humorvolle Art von Ryan Reynolds kombiniert mit der Erfolgsserie "Stranger Things"? Das würde jeder Fan LIEBEN! 🥰

* Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->