"Stranger Things": Finn Wolfhards ehrliche Meinung zu Staffel 5

Deswegen ist Finn Wolfhard nervös

"Ich denke, für mich ist das Wichtigste, dass die Geschichte dort endet, wo es angemessen ist. Und ich denke, die Duffers haben eine gute Idee für das Ende, aber ja, ich bin aufgeregt und ich bin nervös. Irgendwie sind alle Emotionen vertreten, wenn ich so über das Ende von 'Stranger Things' nachdenke!", so Finn Wolfhard in einem Interview.

Welche neue "Stranger Things"-Romane es geben wird, wer in der letzten Staffel sterben wird, und was sonst noch alles so Episches bei der Fantasy-Serie "Stranger Things" passieren wird, das sehen wir hoffentlich spätestens im Jahr 2024. 🥰

