"Stranger Things" Staffel 5: "Es wird episch!"

Er ist der Anführer des Höllenfeuer-Clubs, liebt Heavy Metal und feiert es, Dungeons & Dragons zu spielen. Eddie Munson entwickelte sich in Staffel 4 zu den beliebtesten Charakteren der Show. Doch kommt Eddie Munson (Joseph Quinn) in Staffel 5 von "Stranger Things" wieder zurück? Und was können wir eigentlich von der letzten Season erwarten?

_____

DAS HAT ANDERE LESER*INNEN AUCH INTERESSIERT:

______