"You": Alle Infos zu Staffel 5

Was könnte uns also in Staffel 5 erwarten? Da Joe seine dunkle Seite nun vollständig akzeptiert haben, werden wir wahrscheinlich einen Joe erleben, der nicht mehr versuche seine Taten in einem seiner Monologe zu rechtfertigen, sondern einfach annimmt. Dass jeder, den Joe liebt, stirbt, ist ein Fakt, den wir auch nicht einfach ignorieren können – Ist Kates Leben also in Gefahr? Und dann wären da noch Nadia, Marienne und Ellie, die alle wissen, wozu Joe fähig ist und mindestens eine von ihnen könnte in Staffel 5 versuchen, seine Morde aufzudecken.

Showrunnerin Sera Gamble hat in einem Interview auch schon verraten, was ihr Plan für eine fünfte Staffel ist: "Die Gespräche, die wir unter den Autor*innen führen, zwischen Greg und mir und auch mit Penn, drehen sich darum, dass es schön wäre, seine Geschichte mit einer Form von Gerechtigkeit zu beenden. Für Typen wie ihn gibt es normalerweise nicht viel Gerechtigkeit in der Welt. Das ist eine Herausforderung für die Handlung. Wie wird Joe Goldberg in einer Welt untergehen, in der er seit Jahren am helllichten Tag Menschen umbringt? Die tiefere Frage, die wir uns häufig stellen, lautet: 'Was ist wahre Gerechtigkeit? Was würde ihn am meisten verletzen?'" Wir können also definitiv noch seinen Untergang in der Serie erwarten…