"Stranger Things" Staffel 5: Diese Romanze wünschen sich die Fans so sehr!

"Stranger Things": Neue Liebesbeziehung in den Startlöchern?

In diesem Jahr sollen die Dreharbeiten zu der letzten Staffel "Stranger Things" starten. Ihre erste Beziehung hatte Nancy Wheeler (Natalia Dyer) mit Steve Harrington (Joe Keery). Danach verliebte sie sich in Jonathan Byers (Charlie Heaton) und die beiden sind seither ein Paar. Doch in der vierten Staffel hat es dann zwischen den zwei gekriselt. Jonathan ist mit seiner Familie aus Hawkins, Indiana, nach Kalifornien gezogen. Die Fernbeziehung tut den beiden nicht gut und sie haben angefangen, Geheimnisse voreinander zu haben.

_____

DAS HAT ANDERE LESER*INNEN AUCH INTERESSIERT:

_____

Für die kommende 5. Staffel "Stranger Things" erhoffen ein paar Fans, dass die Beziehung der beiden sich wieder verbessert. Aber es gibt auch noch andere Meinungen hinsichtlich der Frage, mit wem Nancy am glücklichsten wäre. Eine andere Gruppe an Fans wünscht sich nämlich, dass es zwischen Nancy und Steve wieder funkt. Und dann gibt es da noch die ganz laute Fanbase, die nach einer Liebesbeziehung zwischen Nancy Wheeler und Robin Buckley (Maya Hawke) schreit! 🏳️‍🌈 😍