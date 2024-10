Chase Stokes: 10 Fakten über den "Outer Banks"-Star

Der internationale Durchbruch gelang Chase Stokes 2020 als John B. in der Netflix-Serie "Outer Banks". Aber schon zuvor spielte der Schauspieler in einigen Projekten, wie "Daytime Divas", "The Beach Hause" oder "The First" mit. Auch in "Stranger Things" war er zu sehen! Und zwar in der ersten Staffel in Folge 6 als Reed! Es ist nur ein klitzekleiner Moment, den man fast schon übersehen könnte: Chase fährt in einem Auto von Jonathan Byers weg, nachdem er eine anzügliche Bemerkung über Nancy gemacht hat.

Neben der vierten Staffel von "Outer Banks" ist Chase ganz aktuell auch im Netflix-Film "Uglies" an der Seite von Joey King zu sehen.