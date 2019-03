"Stranger Things": Erste Bilder und offizieller Trailer zu Staffel 3 da!

"Stranger Things" Staffel 3: Das verraten die ersten Bilder

Auch in der dritten Staffel von "Stranger Things" dreht sich alles um das Thema Freundschaft. Netflix

Am 4. Juli ist es endlich so weit: Ihr könnt die dritte Staffel von "Stranger Things" suchten! Seit über einem Jahr warten Fans jetzt auf die Fortsetzung der beliebten Netflix-Serie. In den letzten Monaten erreichten uns auch immer wieder neue Informationen, die mehr Staffel 3 verraten. "Eleven" (Millie Bobby Brown) soll sich zum Beispiel extrem verändern und bekommt gleich einen neuen Look. Außerdem soll es auch romantischer werden. Die Beziehung zwischen "Mike" (Finn Wolfhard) und "Eleven" wird definitiv im Mittelpunkt stehen. "Eleven" soll nicht nur einen neuen Look bekommen, auch ihr Charakter wird sich verändern. Millie Bobby Brown hat in einem Q&A verraten, dass Elfi bald mädchenhafter werden soll. Wenn man sich die neusten Bilder von "Stranger Things" Staffel 3 anguckt, sieht man das sofort! In der Bus-Szene sitzt Elfi super happy neben ihrer Freundin "Max" (Sadie Sink). Beide tragen super bunte girly Klamotten und genießen ihr Eis. Millie hat auch verraten, dass Eleven versuchen wird ihre Kräfte etwas abzulegen und das Leben als normaler Teenager zu genießen. Sieht ganz so aus, als würden endlich bessere Zeiten in Hawkins einkehren. Doch sicher nicht für lange. Das Motto der dritten Staffel ist nämlich "Ein Sommer kann alles verändern". Es ist also sicher, dass auch etwas Böses die Stadt heimsuchen wird und die Clique wieder auf eine harte Probe gestellt wird. Im zweiten Bild sieht man nämlich, wie Mike, Will, Max und Lukas Elfi beobachten. Sie hat eine Augenbinde an – versucht sie etwa wieder ihre Kräfte einzusetzen? Es bleibt spannend …

"Stranger Things" Staffel 3: Das verrät der erste Trailer

Endlich gibt es auch den ersten Trailer zu sehen! Nachdem bisher nur ein mysteriöses Video mit vielen versteckten Hinweisen zur Startterminverkündung von Staffel 3 aufgetaucht ist. Gibt es jetzt den ersten offiziellen Trailer zur Fortsetzung von "Stranger Things". Das krasseste: Der Trailer geht ganze drei Minuten! Alles beginnt damit, dass Dustin wieder zurück in Hawkins ist und seine Freunde Mike, Elfi, Max und Lukas ihn überraschen wollen. Das geht jedoch ziemlich in die Hose, denn dabei erschrecken sie den armen Dustin so sehr, dass er sie prompt angreift. Danach bekommen wir mehrere kleine Szenen aus dem Leben der Hawkins-Clique zu sehen und Mikes Stimme, die im Hintergrund erzählt: "Wir sind keine Kinder mehr. Was hast du gedacht, dass wir für den Rest unseres Lebens bei mir im Keller sitzen und Spiele spielen?" Autsch! Sieht ganz so aus, als würde die Freundschaft zwischen den Teenagern auf eine harte Probe gestellt werden. Nach all den lustigen Eindrücken, folgen jedoch immer düsterere Bilder. Alles endet damit, dass zum Schluss wieder ein echt gruseliges Monster zu sehen ist. Wie es aussieht wird "Stranger Things" Staffel drei eine Mischung aus Chaos, Freundschaft, Liebe und Gefahr! Die Abschluss-Szene ist jedoch insgeheim das, worauf alle Fans gewartet haben: Denn scheinbar geht auch die Freundschaft zwischen Steve und Dustin in die zweite Runde! Im Netz hat Joe Keery deshalb schon den Spitznamen "Dad Steve" bekommen.

Neue Gesichter in "Stranger Things" Staffel 3

Es gibt auch neue Gesichter in "Stranger Things" Staffel 3 Netflix

Außerdem lernen wir im Trailer und in den neuen Bildern auch neue Charaktere kennen. "Robin" (Maya Thurman-Hawke) wird die Arbeitskollegin von Steve. Schon im Trailer merkt man, dass sie es faustdick hinter den Ohren hat. Außerdem ist bereits bekannt, dass sie in Staffel 3 eine tragende Rolle übernehmen wird. Ob sich zwischen ihr und Steve mehr als nur eine Freundschaft entwickelt, bleibt abzuwarten… Außerdem hat auch der Bruder von "Max" einen Nebenjob im Sommer. "Billy" (Dacre Montgomery) ist jetzt Bademeister in einem Schwimmbad, dort trifft auch er auf neue Bekanntschaften. Außerdem wird in Staffel drei auch der Bürgermeister von Hawkins (Cary Elves) eine Rolle spielen und Jake Busey spielt einen Reporter der Hawkins Post.

