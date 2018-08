„Stranger Things“ Staffel 3: So verändert sich Elfie

„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown hat verraten, wie sich Elfie in der 3. Staffel ihrer Meinung nach verändern sollte ...

Elfie soll mädchenhafter werden

Millie Bobby Brown spielt ihren „Stranger Things“-Charakter Elfie jetzt schon seit zwei Jahren und hat ein ziemlich gutes Gefühl für ihre Rolle bekommen. Wie jeder Schauspieler, steckt natürlich auch die 14-Jährige viel Liebe und Energie in ihren Serien-Charakter und hat Vorstellungen davon, wie sie ihre Rolle gerne sehen würde. Millie hat in einem Q&A jetzt unter anderem verraten, dass sie Elfie gerne mädchenhafter hätte in Staffel 3. „Ich glaube nicht, dass sie weiß, wie man ein Mädchen ist. Sie sieht sehr lange wie ein Junge aus. Sie dachten, sie wäre ein Junge in Staffel 1.“ Erklärt die Schauspielerin. Dann fügt sie hinzu: „Ich meine, einige meiner Freunde sagen heute: `Als ich dich das erste Mal sah, dachte ich, du wärst ein Typ.“ Wie lustig! Man muss aber auch zugeben, dass Millie damals, mit ihren abrasierten Haaren, wirklich sehr jungenhaft aussah ...

Ein Beitrag geteilt von mills (@milliebobbybrown) am Aug 5, 2018 um 10:05 PDT

Elfie soll ihre Kräfte aufgeben?!

Es gibt eine weitere Sache, die sich Millie für ihre Rolle Elfie wünscht und die ist sehr überraschend. „Ich denke, Eleven sollte sich auf eine Art und Weise opfern. So möchte ich, dass diese Situation abläuft. Ich möchte, dass sie ihre Kräfte wirklich opfert. Wenn Eleven ihre Kräfte verliert, ist sie dann genauso mächtig als Charakter? Ich denke, das wäre sehr cool.“ Was?! Millie will, dass Elfie ihre Kräfte aufgibt?! Die Schauspielerin erklärt die Situation so: „Ich möchte sie als starke Person ohne ihre Kräfte aufbauen ... Aber gerade jetzt geht es fast nur um ihre Kräfte und ich denke, das langsam wegzunehmen könnte cool sein.“ Ok, das ist irgendwie verständlich, schließlich standen bei Elfie wirklich die letzten zwei Staffeln nur ihre besonderen Fähigkeiten im Vordergrund. Die 14-Jährige möchte ihren Serien-Charakter gerne weiterentwickeln! Wir sind jedenfalls schon mal gespannt, wie die „neue“ Elfie in der 3. Staffel aussehen wird und ob sich an ihr wirklich etwas Krasses verändert ...

