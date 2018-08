"Stranger Things" Staffel 3: Es wird romantisch!

Monster und Horror-Szenen? Fehlanzeige! Finn Wolfhard hat verraten, dass es in der dritten Staffel von "Stranger Things" ganz schön romantisch wird …

Wie geht es in "Stranger Things" weiter?

Fans können es kaum erwarten, bis die dritte Staffel von "Stranger Things" endlich erscheint. Leider müssen sie sich noch etwas gedulden, denn der Serien-Start wurde von Frühling 2019 auf Sommer 2019 verschoben! *heul* Dafür können wir uns jedoch auf eine noch bessere und spannendere Staffel freuen. Auch wenn die Story zur dritten Staffel super geheim ist, sickern immer wieder geheime Informationen der Darsteller durch. Netflix selbst veröffentlichte bisher nur ein ziemlich mysteriöses Teaser-Video zur dritten Staffel von "Stranger Things" – was es bedeutet erfahrt ihr hier.

Wie geht es für Mike und Elfi weiter?

Nicht nur für uns ist die Geschichte von "Stranger Things" Staffel 3 ein Geheimnis! Auch die Darsteller bekommen ihr Skript nicht im Voraus, sondern nur für den jeweiligen Drehtag, wie Finn Wolfhard in einem Interview verraten hat. Es ist bereits bekannt, dass die dritte Staffel im Sommer 1985 spielen wird. Auch dazu hat der "Mike"-Darsteller einen spannenden Spoiler parat: "Ich weiß selbst nicht viel über die dritte Staffel, weil wir das Script immer erst zum Drehtag bekommen. Die Story spielt jedoch im Sommer 1985 – dem Sommer der Liebe! Das ist alles, was ich verraten kann." Sommer der Liebe? Das kann nur eins bedeuten: Mike und Elfi werden ein Paar! Erinnert ihr euch noch an die letzte Folge der zweiten Staffel "Stranger Things"? Auf dem Ball in Hawkins haben sich Mike und Elfi zum ersten Mal geküsst. Schon lange war klar, dass die beiden Gefühle füreinander haben, aber es sieht ganz so aus, als könnten wir diese junge Liebe noch ein Stückchen länger genießen. Eins ist sicher: So wie wir Hawkins kennen, wird es neben den romantischen Szenen weiterhin viele Grusel-Momente geben …

Vielleicht meint Finn Wolfhard mit seiner Andeutung jedoch nicht nur Elfi und Mike. Es könnte auch sein, dass der "Summer of Love" jeden in Hawkins erwischt. Vielleicht kommen ja auch Lucas und Max zusammen? Und wie geht es bei Mikes Schwester Nancy und Jonathan weiter? Werden die Singles Dustin, Steve, Will, Joyce und Hopper etwa auch ihre Liebe finden? Soooo viele Fragen und so wenig Antworten. Vermutlich müssen wir uns einfach noch gedulden, bis "Stranger Things" in einem Jahr startet. Freuen können wir uns jedenfalls auf etwas ganz besonders: Die Bromance von Dustin und Steve geht nämlich in die nächste Runde!

