„Stranger Things“: Traurige Nachricht für Fans!

Für alle „Stranger Things“-Fans gibt es traurige Nachrichten: Wir müssen leider noch viel länger auf Staffel 3 warten als gedacht …

Starttermin für „Stranger Things“ Staffel 3

Ein genauer Starttermin ist für die 3. Staffel noch nicht einmal klar, doch Fakt ist: „Stranger Things“ geht erst im Sommer 2019 weiter, Fans müssen sich also noch ein ganzes Jahr bis zur Fortsetzung des Erfolgs-Serie gedulden! Wie traurig, wir sind schließlich schon jetzt alle auf Entzug, seit die 2. Staffel im Oktober letzten Jahres rauskam und wir alle 9 Folgen innerhalb von zwei Tagen durchgesuchtet haben. Nach anderen großen Serien wie „Game of Thrones“, lässt jetzt also auch „Stranger Things“ lange auf eine Fortsetzung warten. Vorausgesetzt Staffel 3 kommt im Juli 2019 raus, wären das stolze 21 Monate seit der Vor-Staffel, also fast zwei Jahre! Immerhin kam letztens als Vorgeschmack schon mal ein Teaser zur 3. Staffel raus und der zeigt eine ganz neue Location in Hawkins: Die „Starcourt Mall“! Was uns wohl sonst noch so Spannendes erwarten wird?

Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB — Stranger Things (@Stranger_Things) 16. Juli 2018

„Stranger Things“: 3. Staffel noch größer und besser!

Viele Fans waren enttäuscht über den verschobenen Starttermin, doch Netflix erklärte jetzt: „Es ist eine handgefertigte Show.“ Deshalb wolle man den Machern so viel Zeit geben, wie sie eben brauchen. Da die 2. Staffel nicht bei allen Zuschauern gut ankam, wollen sich die Schöpfer der Serie dieses Mal besonders viel Mühe geben und „etwas Größeres und Besseres als letztes Jahr" abliefern. Das braucht eben seine Zeit. Weiterhin versprach Netflix: „Es ist eine wirklich aufregende Staffel, die nur ein wenig mehr Zeit benötigt. Sie wird das Warten wert sein.“ Das hoffen wir doch! Bisher wurde nur verraten, dass es in der 3. Staffel wohl noch mehr Anspielungen auf alte Filme von 1985 wie „Zurück in die Zukunft“ geben soll. Mehr Special-Affects sind aber auch geplant. Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt auf die neuen Abenteuer von Eleven/Elf, Mike & Co …

Ein Beitrag geteilt von Stranger Things (@strangerthingstv) am Apr 27, 2018 um 4:02 PDT

Hol dir unbedingt die aktuelle BRAVO, mit vielen coolen Postern und Interviews deiner Stars!