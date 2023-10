"Stranger Things": Das muss Staffel 5 unbedingt vermeiden!

Oft gibt es in Serien, die in einer anderen Zeit spielen einen Sprung in die Gegenwart, um zu zeigen, wie es den Charakteren nach einigen Jahren geht. Es gibt den Fans die Möglichkeit, zu sehen, was aus ihren Lieblingscharakteren geworden ist und wie es ihnen geht. Im Falle von "Stranger Things" könnten Fans also sehen, wie die Charaktere endlich frei von den Kreaturen des Upside Downs leben und Charaktere wie Max, die sehr viel durchgemacht haben, hätten die Chance, sich von ihrer Vergangenheit zu befreien. Klingt eigentlich ganz gut, oder? Es könnte aber natürlich auch ganz anders aussehen: Unsere Lieblinge führen ein düsteres Leben, weil sie sich nie wirklich von den Erlebnissen erholen können. Ständig werden sie getriggert. Vor alle Elfie, die im Kampf um das Leben ihrer Freund*innen die wichtigste Rolle spielt, könnte es sehr hart treffen. Oder stellt euch vor, wir würden sehen, dass die Kerngruppe der Freund*innen auseinandergedriftet ist, denn nicht alle Freundschaften aus der Kindheit oder Jugend halten ein Leben lang! Da wäre es doch besser, wenn die Serie einfach in den 80er Jahren bleibt und endet – sonst könnte es den Fans noch die ganze Serie verderben! 😔