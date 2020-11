Stefanie Giesinger und Marcus Butler: Bild sorgt für Verwirrung bei Fans

Stefanie Giesinger und Marcus Butler sind ein richtiges Traumpaar. Im Jahr 2014 haben sie sich kennengelernt und sind seitdem ein unzertrennliches Team. Auf Instagram posten sie regelmäßig gemeinsame Fotos und Storys, um ihre Community auf dem Laufenden zu halten. Bereits 2017 gingen Stefanie Giesinger und Marcus Butler einen großen Schritt und zogen als Paar zusammen. Dieses Jahr legten sie dann mit einem gemeinsamen Business nach: Zusammen mit ihrem Freund hat Stefanie Giesinger ein faires und nachhaltiges Modelabel gegründet, das "nu-in" heißt. Aufgrund eines neuen Instagram Bildes spekulieren Fans jetzt, ob das hübsche Model nicht schon verlobt ist …

Sind Stefanie Giesinger und Marcus Butler verlobt?

Vor zwei Tagen postete Stefanie Giesinger ein Bild auf ihrem Instagram-Account auf dem eine ganz besondere Kette im Fokus steht: zwei ineinander verschlungene Ringe. Ein Hinweis auf ihre Verlobung mit Marcus? Wenn man in die Kommentare schaut, haben das einige Fans so aufgefasst und fragen aufgeregt: "Bist du verlobt?" oder "Seid ihr verlobt?" Stefanie selbst hat sich zu diesen Fragen bisher noch nicht geäußert, aber ein paar langjährige Fans sind sich sicher, dass das kein Verlobungsstatement ist, denn die Kette hat die Ex-GNTM-Gewinnerin wohl schon sehr lange. Vermutlich ist da also gar nicht so viel dran. Wir sind uns auch sehr sicher, dass Steffi und Marcus ihren Fans ein ziemlich deutliches Announcement machen würden, wenn es so weit ist. Wir freuen uns jetzt schon sehr auf diesen Tag!

