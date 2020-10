Stefanie Giesinger: Peinliches Erlebnis mit Heidi Klum

Steffi zählt zu den erfolgreichsten GNTM-Kandidatinnen aller Zeiten. Seit sie 2014 die neunte Staffel von "Germany's Next Topmodel" gewann, nahm ihre Karriere richtig Fahrt auf. Inzwischen hat das Model nicht nur ihre Beauty-Marke "Мой" gegründet, sondern Stefanie Giesinger hat auch gemeinsam mit ihrem Boyfriend Marcus Butler ein nachhaltiges Modelabel gelauncht. Hut ab! Zudem nimmt sie ihre fast vier Millionen Follower auf Instagram häufig in ihrem Alltag mit. So wie auch gestern (26. Oktober 2020): In ihrer Story teilte die 24-Jährige ein peinliches Erlebnis mit Heidi Klum! Der Frau, die sie vor sechs Jahren zur GNTM-Siegerin kürte.

Steffi Giesinger rennt aus dem Fitnessstudio – wegen Heidi Klum

Das Model lebt in Berlin und wollte nach langer Zeit mal wider ins Fitnesstudio gehen. Allerdings kommt Steffi nicht zum Trainieren ... Denn bevor sie richtig starten kann, läuft ihr Heidi Klum über den Weg, die aktuell für die 16. Staffel "Germany's Next Topmodel" ebenfalls in Berlin wohnt. Als Steffi ihre ehemalige Model-Mama erkennt, dreht sie kurzerhand um und flüchtet aus dem Gym! „Jetzt ist es offiziel: Ich bin die seltsamste Person auf der Welt", berichtet Stefanie Giesinger hinterher ihren Insta-Fans aus ihrem Auto.

Ex-GNTM-Model fühlte sich unsicher, Heidi zu treffen

Sie schildert den Vorfall nochmal in allen Details. "Ich laufe ins Fitnesstudio – und wer von allen Menschen, die dort sein könnten, ist dort? Heidi Klum!" Dann erklärt die 24-Jährige, dass sie sich heute sehr unwohl in ihrer Haut fühlt. "Ich fühle mich so hässlich und unsicher, wie noch nie zuvor", gesteht sie. Das kann man sich bei der Naturschönheit gar nicht vorstellen, aber Steffi ist eben auch nur ein Mensch und hat ihre Struggles, so wie jeder von uns. "Ich wollte nicht, dass sie enttäuscht ist, wen sie damals ausgewählt hatte", ergänzt Steffi ehrlich. Ob Heidi Klum sie überhaupt gesehen hat, erfährt man aus Steffis Erzählungen nicht so ganz. Spätestens jetzt dürfte ihr die Story aber zu Ohren gekommen sein ... :) Wir finden, dass sich Steffi dafür nicht zu schämen braucht. Schließlich haben wir alle diese Tage, an denen wir lieber niemanden über den Weg laufen wollen! We feel you, liebe Steffi!

