Gründung eines eigenen Fashion-Labels

Als Influencerin und Model bereits international erfolgreich, möchte sich Stefanie Giesinger nun auch einen Namen als Modedesignerin machen. Aber nicht nur das: ihre Mode soll auch fair und nachhaltig produziert werden. Zusammen mit ihrem Freund Marcus Butler und einem super kreativen Team an Modeschaffenden und Branchenvertretern ist der Traum vom eigenen Fashion-Label nun wahr geworden.

Die Marke hinter Giesingers Modelabel

Das 23-jährige GNTM-Model ist stolz auf ihr nachhaltiges Fashion-Projekt. Die Giesinger- Marke trägt den Namen „nu-in“ und setzt in Sachen Mode voll und ganz auf das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere in Bezug auf die Produktion und die Stoffauswahl der It-Pieces. Das Ziel sei es, „schöne Kleidung zu kreieren, die die Erde nicht gefährdet“, heißt es auf dem Instagram-Profil des Mode-Labels.

Ein Modelabel für Mann & Frau

Während Stefanie Giesinger zunächst eine Frauenkollektion plant, sollen die Männer natürlich auch nicht zu kurz kommen. Giesingers Freund Marcus Butler wird für die brandneue Marke „nu-in“ eine Männerkollektion designen. Außerdem wird es eine coole Auswahl an Sport- und Activewear geben! Wir können also gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf die neuen Trend-Teile, die wir ganz ohne schlechtes Gewissen shoppen können. Ein echter Geheim-Tipp, wenn man nachhaltiger leben möchte! Schließlich muss für Fashion von Stefanie Giesinger und ihrem Modelabel „nu-in“ kein einziger Baum gefällt werden. We like!

Noch mehr zum Thema Nachhaltigkeit und Co., Beauty, Fashion, weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVOGiRL!, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!