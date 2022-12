Stars, die mehr Geld wollten: „The Witcher“, Henry Cavill

In seiner Rolle als Superman konnte Henry Cavill in „Man Of Steel“ bereits saftige 14 Millionen Dollar einstreichen. Allerdings ist seine Darstellung von Geralt von Riva im Netflix Hit „The Witcher“ auch ganz schön lukrativ!

Immerhin: für die erste Staffel standen schon 400.000 Dollar je Folge auf dem Paycheck ( was mehr ist, als die „Stranger Things“ Kids nach drei Staffeln verdienen ). Aber für die neuen Folgen sackt der Schauspieler angeblich hammermäßige eine Millionen Dollar für jede Episode ein! Sind diese (nicht offiziell bestätigten Angaben) korrekt, wäre Cavill damit der am besten bezahlte Netflix Serien-Darsteller! Und zwar mit Abstand! Denn zuletzt war der vorher chon erwähnte Cast von "Stranger Things" auf Platz 1 dieser Hitliste!

Schon jetzt ist die dritte Staffel der Fantasy-Serie und Romanverfilmung bestätigt – und es wäre nicht verwunderlich, wenn Cavill hier noch mal mehr Geld verlangen würde. Und man muss sagen: Cavill ist schon ein richtig guter Geralt! Aber: Wie viel wird er noch fordern können, bis es Netflix zu viel wird?