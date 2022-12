Stars, die mehr Geld wollten: “Black Widow“, Scarlett Johansson

Mit dem Release des Films „Black Widow“ (2021) konnten sich Fans des Marvel-Universums über eine neue coole Heldinnen-Story freuen. Für Hauptdarstellerin Scarlett Johansson bedeutete der Film aber Stress und Streit ums Geld!

Das ursprüngliche Gehalt umfasste dabei 20 Millionen Dollar. Und: Johansson sollte an den Einnahmen an der Kino-Kasse beteiligt werden. Jedoch kam der Film wegen der Corona-Pandemie fast nirgends ins Kino und Disney veröffentlichte den Streifen auf dem Streaming Dienst Disney+! Damit musste Johansson natürlich auf ihren Teil der Kino-Einnahmen verzichten – was ihr gar nicht gefallen hat! Die Black Widow Darstellerin warf Disney Vertragsbruch vor und erstattete Anzeige.