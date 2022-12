Stars, die mehr Geld wollten: „Stranger Things“ Schauspieler*innen

Die Netflix-Produktion „Stranger Things“ gehört für viele Abonnent*innen zu einem absoluten MUSS des Streaming-Giganten. Natürlich ist die Story rund um Monster und mysteriöse Machenschaften richtig cool und spannend, aber auch die Stars der Serie sind totale Fan-Lieblinge.

Neben Kult-Hollywood Stars wie Wynona Ryder (Joyce – 100.000 Dollar/Folge) und David Harbour (Hopper – 80.000 Dollar/Folge), musste sich der junge Cast der Serie aber erst beweisen – auch in Sachen Gehalt. So bekam Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (Elfie) zunächst 20.000 Dollar pro Folge. Ihre männlichen Kollegen Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin) und Noah Schnapp (Will) ebenso.

Zu Staffel drei gab’s dann eine mega Lohnerhöhung. Die Jugendlichen bekommen nun mehr als das 10-fache: 250.000 Dollar pro Folge! Millie sogar 300.000! Allerdings: Wynona Ryders und David Harbors Gehälter stiegen auch an – auf 350.000$... Womit sie immer noch mehr verdienen als die Kids. Verdient oder nicht? Ob es zur 4. Staffel von "Stranger Things" noch mal mehr Kohle gab ist nicht bekannt.