Stars, die mehr Geld wollten: „Grey’s Anatomy“, Ellen Pompeo

„Grey’s Anatomy“ startete bereits 2005 – und ist mittlerweile in der 18. Staffel. Titelfigur ist: Dr. Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo. Die Schauspielerin gehört mit einem Gehalt von 20 Millionen Dollar im Jahr zu den am besten bezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Allerdings: Der Weg dorthin war hart!

Denn in den ersten Staffeln der Erfolgsserie bekam ihr Kollege Patrick Dempsey (Derek "McDreamy" Shepherd) nahezu das Doppele bezahlt. „Er bekam so viel, weil er schon einige Erfahrung bei Serien-Produktionen nachweisen konnte“, so Pompeo in einem Interview. Doch rechtfertigt das ein weitaus niedrigeres Gehalt für Pompeo? Der mega Unterschied zwischen den Gehältern fiel „mir erst bei den Verhandlungen zur dritten Staffel auf“, so die Grey-Darstellerin. „Ich forderte, zumindest 5.000 Dollar mehr zu verdienen, als er“, berichtet Pompeo, „Rein aus Prinzip! Immerhin heißt die Serie ,Grey’s Anatomy“ und ich spiele Meredith Grey. Aber das wollte man mir nicht zugestehen!“

Mehrmals stand Pompeo kurz vor dem Ausstieg. Dempsey war nach Aussagen von Pompeo auch nicht hilfreich und der Meinung, dass die Show locker ohne sie laufen würde – solange ER dabei bleibt. Der Streit löste sich erst 2015, als Dempsey gefeuert wurde… Pompeo konnte 2018 ein Gehalt von 575.000 Dollar pro Folge verhandeln und ist an den Einnahmen der Serie beteiligt. Ein guter Deal!