Stars, die mehr Geld wollten: „Two And A Half Men”, Charlie Sheen

Der Ausstieg von Charlie Sheen aus „Two And A Half Men" ist wohl der spektakulärste in der Serien-Geschichte Hollywoods. Trotzdem der Star hinter den Kulissen mit Alkohol-, Drogen- und anderen Skandalen auf sich aufmerksam machte, war seine Rolle als Charlie Harper bei Millionen Fans weltweit geliebt. Und das führte zu einem Rekord-Gehalt: Charlie ist mit 1,8 Millionen Dollar pro Folge der (immer noch) am besten bezahlte Serien-Star der Welt.

Nach seinem Rauswurf wegen unzähligen Skandalen und einem dicken Streit mit Show-Erfinder Chuck Lorre soll es dennoch Gespräche gegeben haben, Charlie zurückzuholen. Dafür forderte Charlie 3 Millionen Dollar pro Folge. Kosten, die die Serien-Bosse nicht tragen wollen… Die Kündigung blieb also von Dauer!