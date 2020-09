Wieso verstarb der DJ so früh?

Laut berichten der Polizei ging gestern Morgen ein Notruf ein, der aus dem Haus des DJs in Miami Beach getätigt wurde. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, fanden sie den leblosen Körper von Erick Morillo. Die Ärzte konnten jedoch nichts mehr für ihn tun und somit wurde anschließend sein Tod festgestellt. Wie so viele Stars, ist der DJ damit viel zu jung verstorben. Denn er wurde nur 49 Jahre alt. Zur Todesursache gibt es bisher keine offiziellen Angaben oder Vermutungen. Erick Morillo, der auch durch das DJ-Duo Reel 2 Real bekannt war, hinterlässt uns seine Tracks wie den "Madagascar"-Soundtrack "I Like To Move It" und andere Songs wie "Live Your Life" und "Happy".

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Erick Morillo

Eine Frau beschuldigte den DJ, sie im Dezember 2019 in seinem Haus vergewaltigt zu haben. Zunächst wehrte sich Erick Morillo gegen die Vorwürfe, doch dann wurde seine DNA mit dem Vorfall in Verbindung gebracht. Am kommenden Freitag, den 4. September, hätte er deshalb vor Gericht erscheinen müssen. Ob der Star die Straftat begangen hat, oder Opfer falscher Anschuldigungen wurde, bleibt jetzt wahrscheinlich ungeklärt. Möglicherweise hat sein früher Tod damit etwas zu tun, das sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings reine Spekulationen.

