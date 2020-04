Deutsche YouTuberin gestorben: Katja Krasavice trauert

JayJay Jackpot litt schon ihr ganzes Leben an einer Herzkrankheit

In der Vergangenheit ging JayJay Jackpot immer offen mit ihrer Krankheit um. Ihre unheilbare Herzkrankheit wurde diagnostiziert, da war JayJay gerade mal 12 Jahre alt. Trotzdem schlug ihr plötzlicher Tod ein wie eine Bombe, denn niemand hatte damit gerechnet, selbst ihr eigener Manager nicht. JayJay Jackpot wurde vor allem durch ihre lustigen Erklär-Videos auf YouTube bekannt, für die sie ihre Fans richtig feierten. Denn JayJay Jackpot stand zu sich selbst, egal was die anderen sagten. Doch mit der Zeit wurde es ruhiger um die Blondine aus Hannover. In einem Interview mit dem Frühstücksfernsehen im Juni 2018 erzählte sie: „Ich war seit 2015 immer im Krankenhaus und so, weil ich einen Herzfehler habe. Und dann sind so ein paar Sachen passiert – ich war auf der Intensivstation und so. Die haben gesagt, dass sie nicht wissen, ob sie mich aus dem Krankenhaus rausbekommen.“ Wie es aussieht, kämpfte JayJay schwer gegen ihre Krankheit. Ein Kampf, denn sie nicht für sich gewinnen konnte.

Katja Krasavice trauert um ihre Kollegin

Auch YouTuberin und Rapperin Katja Krasavice äußerte sich nun zu JayJay’s Tod. Die beiden hatten wohl immer mal wieder Kontakt zueinander. Auf Instagram teilte sie eine Meldung zum Tod von JayJay und schrieb dazu, dass sie ihrer Kollegin aber aufgrund ihrer Arbeit und wegen der Vorbereitungen ihrer Tour, total vergessen hat auf die Nachrichten zu antworten. Gerade erst gab Katja Krasavice ihre neuen Tourdaten nach der Corona-Absage bekannt. In all dem Trubel hatte sie die Nachricht woh übersehen. Deshalb forderte sie ihre Follower auf, immer allen zu antworten. Schließlich weiß man nie, was passiert, so auch in JayJay’s Fall. Zudem postete Katja ein weiteres Bild, das den Chat-Verlauf der beiden Blondinen zeigt. In einer Nachricht an Katja, schrieb JayJay: „Danke, ich habe ja Herzfehler und hab so ne Angst vor der Scheiße, weil ich schon bei Erkältung manchmal ins Krankenhaus muss. Und dann gibt es so Egoisten die nur an sich denken. Frage mich, ob die keine Familie haben mit Älteren, Kranken oder Babys.“ Umso schockierter ist die Rapperin nun über den plötzlichen Tod von JayJay und kommentierte den Chatverlauf mit den Worten: „Oh mein Gott!!! Ich habe Gänsehaut! Rest in peace." 💔

Auch Katja Krasavice begann ihre Karriere auf YouTube, bevor sie ins Musikbusiness einstieg. Instagram @katjakrasavice

