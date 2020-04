Update: 28.04.20

Chiara Tews und Simon Zeller auch in Staffel 4 von "Spotlight"

Mittlerweile gibt es schon wieder Neuigkeiten, denn der Cast für Staffel 4 von "Spotlight" steht bereits fest. Chiara Tews (Greta) und Simon Zeller (Milan) sind natürlich wieder dabei. Aus den Neuen bei "Spotlight" sind mittlerweile alte Hasen geworden. Außerdem auch viele Stars wie Lisa Küppers, Iggy Kelly und sogar Marcus & Martinus hatten einen Gastauftritt. Ob und wann es eine fünfte Staffel geben wird, ist bisher jedoch noch unklar. Wir hoffen sehr, dass wir den Cast in einer neuen Staffel "Spotlight" sehen können.

Chiara Tews als "Greta": Dating- und Kusstipps in "Spotlight"

Seit Anfang September könnt ihr täglich die neuen Folgen "Spotlight" mit Mike Singer im TV sehen. In der Nickelodeon-Serie wird es jedoch auch einen Neuzugang geben: Chiara Tews ist 16 und kommt aus Erfurt. In „Spotlight“ schlüpft sie in die Rolle der talentierten Tänzerin "Greta". Die Arbeit am Set hat der 1,63 großen Schauspielerin extrem Spaß gemacht – auch, wenn die sieben Wochen Drehen echt anstrengend waren. So ein Tag am „Spotlight“-Set konnte schon mal von morgens bis abends dauern! Doch das ganze Drumherum war so cool, dass das niemanden gestört hat – und natürlich gab es auch mal chillige Arbeitstage. Am witzigsten fand sie eine Szene, in der ihre Serienfigur Greta von ihren beiden Freundinnen Emily und Lotte Dating- und Kusstipps verpasst bekommt.

Wenn Chiara nicht gerade für „Spotlight“ vor der Kamera steht, geht die 16-Jährige übrigens ganz normal zur Schule und hängt mit ihren Freunden ab.

Simon Zeller mischt die Crew als Milan auf

Männliche Unterstützung bekommt der „Spotlight“-Cast von Simon Zeller (18)! Der gebürtige Augsburger mischt die Serien-Clique als Milan auf. Simon erinnert sich super gerne an die Zeit am Set zurück: „Wir sind eine freshe Crew und verstehen uns alle sehr gut", sagte der Musik-Fan.

Sein absolutes persönliches Highlight der Staffel ist eine Szene im Finale, zu der er aber wegen Spoiler-Alarm noch nicht mehr verraten wollte. Im „echten Leben“ macht Simon übrigens gerade eine Ausbildung zum Tanzpädagogen, Bühnentänzer und Choreographen. Ganz schön vielseitig!

Ihr dürft also gespannt sein, welche Geschichten euch mit Greta und Milan erwarten! "Spotlight" läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr auf Nickelodeon! :)