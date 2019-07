„Spotlight“: Das ist der Cast von Staffel 4

"Spotlight" Staffel vier: Das ist der Cast!

Schon in der dritten Staffel von "Spotlight" gab es viele neue Charaktere und auch in der vierten Staffel, wird es neben den altbekannten Gesichtern auch Neuzugänge im Cast geben. Mads (Mike Leon Lichtenberg), Nele (Alexandra Herbst) und Sam (Jerome Weinert) sind die Neuen an der "Berlin School of Arts". Aber was genau passiert in Staffel 4 von "Spotlight"? Geheimnisse werden für Chaos sorgen: Rocco (Malcom Meckert) traut sich nicht, zu seinen Gefühlen für Greta (Chiara Tews) zu stehen. Die neue Mitschülerin Nele (Alexandra Herbst) versucht sich mithilfe von Milan (Simon Zeller) das Selbstvertrauen zu erkämpfen, um im Tanzunterricht zu glänzen. Prank-König Tim (Moritz Schirdewahn) bekommt mit Spaßvogel Sam (Jerome Weinert) einen Konkurrenten, der ihm den Titel des Oberprankers streitig machen will. Währenddessen gründet Emily (Nevena Schöneberg) den Online-Channel „Insider“, um als Reporterin für Schülerrechte zu streiten. Außerdem fährt die Klasse ins Feriencamp an den See: Dort verliebt sich Rapper Mads (Mike Leon Lichtenberg), der auch neu an der Schule ist, Hals über Kopf in Lotte (Jesina Amweg).

Star-Cast bei "Spotlight"

YouTuber Hey Moritz ist ja schon lange Teil des "Spotlight"-Casts. Mit Musiker Mike Leon und Tik-Tok-Star Dalia gibt es jetzt weitere bekannte Gesichter unter den Darstellern. In Staffel 3 von Spotlight" hat sogar schon Sänger Mike Singer mitgespielt – und auch Lisa und Lena waren bereits Teil in der ersten Staffel der TV-Show! Die Nickelodeon-Serie überrascht wirklich immer wieder mit spannenden Star-Gästen und auch in der vierten Staffel wird es viele Überraschungen geben. Unter anderem wird es Gast-Auftritte von "Die Reise"-Sänger Max Giesinger, Iggi Kelly, Daniel Donskoy, Starchoreografin Nikeata Thompson, Selina Mour und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Bösewicht Wolfgang Bahro geben. Aber das war noch nicht alles, denn es wird noch mehr Star-Auftritte geben, die jedoch noch geheim gehalten werden. Außerdem könnt ihr euch wieder auf 13 Songs freuen, die wieder von Rapper Fargo produziert und geschrieben wurden. Der neue Signature-Song wird "Gutes Gefühl" heißen. Wir können den Start der vierten Staffel wirklich kaum erwarten und hoffen, dass die Dreharbeiten schnell im Kasten sind!