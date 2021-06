So behandelt Justin Bieber Fans vor seinem Haus!

Justin Bieber hat eine ziemlich harte Zeit hinter sich. Klar, inzwischen hat er Millionen und gibt die für alle möglichen Dinge aus, aber diese Millionen erforderten auch einen hohen Preis von ihm. Schließlich liegt alle Aufmerksamkeit auf ihm seit er 16 ist. Wir haben dabei zugesehen, wie der Ruhm ihm zu viel wurde, wie er in die Drogensucht rutschte, um sich Jahre später wieder zu fangen. In all der Zeit waren seine Fans immer in seiner Nähe und nicht immer war er davon so begeistert. Nun tauchte ein Video auf, das den Sänger vor seinem Haus zeigt – natürlich wieder einmal umringt von Fans. Doch wie er mit diesen (gelinde gesagt) aufdringlichen Leuten umgegangen ist, überraschte viele Leute!

So redet Bieber mit seinen Fans

Zusammen mit Ehefrau Hailey wohnt Bieber aktuell in Brooklyn. Als er am 26. Juni mit seinem Bodyguard vor die Haustür fährt, erwarten ihn schon einige Fans. Statt diese und die relativ krasse Ignoranz seiner Privatsphäre vor seinem eigenen Zuhause zu ignorieren, geht der Sänger auf einen Fan direkt zu und konfrontiert ihn. Wie, fragt ihr euch jetzt? Geht er auf die Person los und schreit sie zusammen? Scheucht er seinen Bodyguard oder die Polizei auf die Leute? Nein, tatsächlich bleibt Bieber absolut cool und redet vollkommen entspannt mit einem Fan über Grenzen und Respekt! 😲 „Ich kann dich verstehen. Aber das ist mein Zuhause. Weißt du, was ich meine? Hier lebe ich“, sagt der Star zu der Gruppe von jungen Mädchen. „Ich finde es nicht in Ordnung, dass ihr hier seid. Kennst du das, wenn du nach einem langen Tag nach Hause kommst und einfach nur entspannen möchtest? Das hier ist mein Raum, um das zu tun. Ich würde es also begrüßen, wenn ihr gehen würdet.“ Nicht nur die Leute im Video waren sehr erstaunt über seine Reaktion!

„Du hast dich verändert“

Das Video geht gerade auf Twitter herum und die Fans sind sehr überrascht über den ruhigen Umgang, den Bieber in der Situation an den Tag legt. „Ich habe das Video von Justin Bieber gesehen, wie er mit Fans außerhalb seiner Wohnung in NYC umgeht. Das hast du mit Würde und Klasse gemacht, mein Freund“, lobt eine Person. „Wow! Justin Bieber hat sich definitiv verändert! Er war so höflich. 💕“ Das kennen viele noch anders. 😁 Aber Bieber ist älter geworden und entsprechend haben sich auch seine Handlungen geändert. Es hätte andere Wege gegeben, mit der Situation umzugehen. Nachdem Bieber erklärte, warum er die Fans nicht vor seiner Haustür haben mag, hatte ein Girl sogar noch den Nerv, um eine Umarmung zu bitten. Wow. 😅 „Fans müssen Grenzen erfahren“, heißt es in einem Kommentar – und wir können verstehen, woher diese Meinung kommt!

Mehr zum Thema

