Snoop Dogg: Erstes Statement zu Missbrauchs-Vorwürfen!

Erstes Statement nach Missbrauchs-Vorwürfen gegen Snoop Dogg

Snoop Dogg steckt in ziemlichen Schwierigkeiten. Nur wenige Tage vor seinem Auftritt beim Super-Bowl und kurz nach seiner Veröffentlichung des Titelsongs zu "Germanys Next Topmodel" 2022 wird der Rap-Superstar mit Missbrauchs-Vorwürfen konfrontiert.

Und jetzt gibt es das erste Statement. Die anonyme Frau arbeitet mit dem Anwalt Matt Finkelberg zusammen, der jetzt über die Anschuldigungen gesprochen hat. Gegenüber LADbible sagte der Anwalt: "Snoop Dogg hat eine lange kriminelle Geschichte hinter sich. Berichten zufolge, gab er früher zu, ein Pimp (dt. Zuhälter) zu sein. Im Laufe seines Lebens hat er öffentlich Frauen bedroht und eingeschüchtert, wie Gayle King, Iggy Azalea und andere Frauen, die ihm Vergewaltigung vorgeworfen haben, erst kürzlich unsere Klientin." Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung richten sich gegen Snoop Dogg und seinen Partner Bishop Don Juan.

Snoop Dogg: Diese Vorwürfe werden gegen den Rap-Star erhoben

Die Missbrauchs-Vorwürfe beschreibt die Frau folgendermaßen: 2013 besuchte sie ein Konzert von Snoop Dogg und ging danach in sein Studio. Später am Abend sei ihr eine Heimfahrt von Snoop Doggs Kollegen Bishop Don Juan angeboten worden, der sie stattdessen zu sich nach Hause fuhr, als sie im Auto eingeschlafen sei. Am nächsten Morgen habe er sie dazu gezwungen, seinen Penis in den Mund zu nehmen. Auch gegen Snoop Dogg persönlich stellt die Frau schwere Missbrauchsvorwürfe. Etwas später am selben Tag sei sie wieder zu Snoop ins Studio gebracht worden, wo sie der Rapper bedrängte und zu Oral-Sex gezwungen habe. "Unsere Mandantin hofft darauf, dass sie anderen Opfern von sexueller Belästigung, Angriffen und Körperverletzung zu verstehen geben kann, dass sie Rechte haben, beschützt werden und obwohl sie Opfer sind, nicht für immer schweigen müssen", erklärt der Anwalt weiter. Snoop Dogg selbst hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auf Instagram hat er jedoch einen Post hochgeladen, der mittlerweile wieder gelöscht wurde: "Die Gold-Digger Saison ist da … seid vorsichtig Nefews (so nennt er seine Fans) … schützt euch und haltet euren Kreis klein."

