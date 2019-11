"Sing meinen Song" begeistert die Zuschauer

Erst gestern trafen sich die Künstler der sechsten Staffel beim großen "Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty" wieder. Gastgeber Michael Patrick Kelly lud dazu alle Stars bei Lebkuchen und Glühwein ein, bekannte Weihnachtsklassiker zu performen. "Lasst uns mit Glühwein anstoßen, Musik machen, auf das Jahr zurückschauen und uns auf die Weihnachtszeit besinnen", so Kelly. Milow, Wincent Weiss, der uns im BRAVO Interview die Geheimnisse hinter seinen Songs verriet, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben sind der Einladung gefolgt und stimmen sich gemeinsam mit ihm auf Weihnachten ein. Mehr als 1,4 Millionen Zuschauer griffen dabei zur Fernbedienung und schalteten bei Vox ein. Klar, dass dieser Erfolg auch 2020 weiter ausgebaut werden muss. Jetzt wurde bekannt gegeben, welche Stars 2020 mit von der Partie sein werden. Und das kann sich wirklich sehen lassen...

Diese Stars sind 2020 bei "Sing meinen Song" am Start

Zuschauer dürfen sich auch im nächsten Jahr auf neue Ohrwürmer und ganz viel Gänsehaut bei "Sing meinen Song - Das große Tauschkonzert", freuen. Dafür hat der Sender wieder einige Mega-Stars ans Land gezogen. Das Konzept bleibt dabei gleich: Pro Show werden die Songs eines Künstlers von den Kollegen neu interpretiert. Am Ende kürt der Künstler den Cover-Songs, den er am besten fand, zum "Song des Abends". Sänger Michael Patrick Kelly ist zum dritten Mal mit von der Partie. Er wird wie im letzten Jahr, auch 2020 der Gastgeber von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sein. Die Vorfreude bei Kelly ist groß: „Ich habe mich ja schon vor ein paar Jahren in ‚Sing meinen Song‘ verliebt und scheinbar hat es von beiden Seiten gefunkt. Ich bin sehr happy, dass ich diese mega Musikshow wieder hosten darf. Die Künstler aus den Staffeln von 2017 und 2019 haben sich echt in mein Herz eingebrannt und ich bin gespannt, was in der kommenden Staffel 2020 passieren wird.“ Doch er reist nicht alleine nach Südafrika. MTV Europe Music Award-Gewinner Max Giesinger, Singer-Songwriterin LEA, Rapper MoTrip, Chartstürmer Nico Santos, der schon Lena Meyer-Landruts Kellner war 😅, „Selig“-Frontmann Jan Plewka und die niederländische Sängerin Ilse DeLange werden ihn auf seinen Trip begleiten und für jede Menge Stimmung sorgen. 😍

