Erst kürzlich startete auf Pro7 die unfassbare 32. Staffel der Kult-Serie „The Simpsons“. Und schon können Fans beruhigt schlafen, denn das war’s noch lange nicht mit der gelben Familie aus Springfield! Gleich zwei Staffeln auf einmal hat FOX, das Studio hinter der Serie, bestätigt. Bis 2023 ist also alles in Ordnung in dem kleinen Städtchen irgendwo in Amerika! Zeit also, sich eine der lustigsten Serien noch einmal genauer anzuschauen. Besonderen Blick wollen wir in unserer Galerie auf die – gelinde gesagt seichte – Logik in manchen Punkten der Serie werfen!

“The Simpsons”: 10 verrückte Story-Fehler

Show-Erfinder freut sich auf neue Staffeln

Nachdem die Serie offiziell in die Verlängerung ging, hat sich der Erfinder der Show, Matt Groening, zu der Verlängerung geäußert: „Alle Leute bei ‚The Simpsons‘ sind aufgeregt darüber, dass die Show erneut verlängert wurde und wir planen eine Menge Überraschungen. Homer wird seine Haare verlieren, Milhouse bekommt Kontaktlinsen und Bart wird seinen 10. Geburtstag zum 33. Mal feiern.“ Liest sich, als hätte der Erfinder nach all den Jahren seinen ironischen Humor nicht verloren! 😂

Wir sind sehr gespannt, was die Serie noch an Überraschungen für uns bereithält – die Storylines haben es immerhin über drei Jahrzehnte geschafft, immer wieder neu zu überraschen! Erinnert ihr euch, als die Simpsons einen Tennisplatz im Garten hatten?

„The Simpsons“ immer noch stark

Schon dieses Jahr gibt es für „The Simpsons“ ein Jubiläum: In Amerika läuft am 21. März die 700. Episode! In Worten: SIEBENHUNDERT Folgen! Keine Comedy-Show kann von sich behaupten, so viele Staffeln auf dem Buckel zu haben, geschweige denn Episoden. Und „The Simpsons“ ist dabei noch immer ein Quotenrenner – ob im Fernsehen oder im Stream! Nachdem sich Disney auch noch FOX unter den Nagel gerissen hat, können Fans die komplette Serie auf Disney + streamen. Läuft bei Disney! Erst kürzlich hat der Streaming-Dienst Netflix geschlagen und den beliebtesten Film weltweit veröffentlicht. Wir sind uns sicher: Am Interesse für „The Simpsons“ wird es vonseiten der Fans nicht so schnell mangeln! Höchstens die Macher*innen hinter der Show werden es sein, die irgendwann sagen „es reicht“. Doch bis dahin freuen wir uns über jede neue Staffel der Kult-Familie.

