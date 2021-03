Für „The Big Bang Theory“-Darstellerin Kaley Cuoco war heute Nacht ein ganz besonderer Moment! Die Schauspielerin, die viele als „Penny“ kennen, die sich gegenüber den Super-Nerds aus „The Big Bang Theory“ behaupten konnte, war bestimmt super aufgeregt! Sie war zum ersten Mal für den Golden Globe nominiert! Aber was ihr Herz zum Schmelzen brachte, war nicht unbedingt das, was sie an dem Abend erwartet hat … 😉 Erwartest du zu wissen, wer der klügste Charakter bei „The Big Bang Theory“ ist? Schau in unsere Galerie und vielleicht überrascht dich der ein oder andere Eintrag!

„The Big Bang Theory“: Die 10 klügsten Charaktere

Kaley Cuoco als beste Schauspielerin nominiert

In der Golden-Globe-Kategorie „Beste Schauspielerin – Musical oder Comedy“ war Kaley Cuoco zum ersten Mal für ihre Rolle in "The Flight Attendant" nominiert! Die Schauspielerin hat erst kürzlich über ihre letzte große Serie, „The Big Bang Theory“, gesprochen und dabei auch über Jim Parons Ausstieg geredet. Zwar gehörte sie zu den Menschen, die an der Hit-Serie am meisten verdient haben, einen eigenen Golden Globe konnte sie in der Zeit für ihre Arbeit aber nicht abstauben. Umso nervöser war sie bestimmt, als heute Nacht die Preisverleihung war! Ihr Mann, Karl Cook, konnte ihr aber nicht beistehen, weil er selbst auf einem Reit-Event war. So dachte die Schauspielerin zumindest …

Karl Kook überrascht seine Ehefrau

Umso krasser – und rührender – war die Geste von Kook! Obwohl sie ihn nicht darum gebeten hatte, flog der Vorzeigeehemann einfach mal rechtzeitig wieder nach Hause, um seiner Frau in diesen aufregenden Stunden eine Unterstützung zu sein. OMG, wie süß ist das bitte?! ❤️ Als er überraschend vor ihrer Tür steht, stürzt sich Cuoco weinend und lachend auf den besten Ehemann des Jahres. Wir sind natürlich nur ein klein bisschen gerührt, vor allem, als sie unter Tränen sagt: „Ich fasse es ist, dass du das getan hast. Ich bin so froh, dass du hier bist.“ 😥 Als neues Aushängeschild für den Hashtag #relationsshipgoals, ist es Cuoco wahrscheinlich gar nicht mal so wichtig, dass sie den Preis als beste Schauspielerin dieses Mal nicht gewonnen hat. Sie hat etwas sehr viel Wertvolleres zu Hause. 💗

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->